Policial 22-01-2025

Ministro Valenzuela lamenta muerte de tres brigadistas que combatían en incendio forestal en La Araucanía

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, manifestó su profundo pesar por la muerte de tres brigadistas de CMPC que fallecieron el pasado domingo mientras combatían los incendios forestales en la comuna de Los Sauces, región de La Araucanía.

“Mi más profundo respeto y solidaridad con toda la familia de los tres brigadistas de CMPC que estaban combatiendo este incendio terrible en una quebrada con viento en la comuna de Los Sauces. Se suman a los mártires por el combate del fuego producto de la negligencia en algunos casos de la intencionalidad criminal que afecta a nuestra patria. Son cientos los brigadistas que han dado su vida por el bien común, por el cuidado de las familias y de nuestra naturaleza, de nuestros bosques”, señaló el secretario de Estado.

En esa línea, agregó Valenzuela, “queremos en particular, por toda la coordinación y el trabajo conjunto con las brigadas de la industria forestal de Corma y en particular con la CMPC, expresar la más profunda solidaridad. Por cierto, un abrazo a la familia, ellos van al corazón del cielo porque dieron su vida por nosotros”.

Finalmente, el ministro Valenzuela también entregó palabras de apoyo y solidaridad con los otros nueve integrantes de la cuadrilla que resultaron con heridas de diversa consideración, manifestando su gratitud por el trabajo abnegado que realizan día a día en el combate de incendios. “Agradecemos el trabajo abnegado de todos los brigadistas de nuestro país y en particular de aquellos que se han visto afectados directamente por las llamas, el fuego, la negligencia y la intencionalidad de quienes provocan este tipo de desastres”, concluyó.