Agricultura 08-08-2024

Ministros Valenzuela y Montes por proyecto que protege la vida rural: dará transparencia y evitará que familias sean estafadas

El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela junto a su par de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, se refirieron los alcances del proyecto de ley de Protección del territorio y la vida rural (Boletín 17006-01) a través del cual se propone una inédita regulación para garantizar las condiciones mínimas para habitar el territorio rural y enfrentar las consecuencias negativas de las parcelaciones: desde las estafas que sufren las familias que compran terrenos en los que no se puede construir, hasta la pérdida de suelo agrícola y de alto valor ecológico.



El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela destacó que “hoy es un día muy relevante porque después de 40 años comienza la discusión en la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados y Diputadas del proyecto que se trabajó gracias al Consejo Nacional de Ciudad y Territorio que preside el ministro Carlos Montes”.



Asimismo, el ministro Valenzuela explicó que “este proyecto es un triángulo perfecto. Por una parte, protege para las nuevas generaciones y para la seguridad alimentaria y estratégica de Chile, los mejores terrenos agrícolas; además, permite la subdivisión para ser respetuosos de la ley y del propio decreto que establece que la subdivisión agrícola es para actividad agropecuaria y silvoagropecuaria, y agroforestería. No es para loteos brujos ni para llenar la ciudad y los periurbanos de mega parcelaciones sin respeto a los territorios".



“Hoy día está siendo mucha gente estafada, incluso se están vendiendo antes de estar autorizado por el SAG, antes de tener la autorización que les permite ser parcela. En ese sentido hay una protección clarísima. O sea, se trata de que esto no se pueda hacer y haya más transparencia. En todo caso, creo que los ciudadanos que hoy día están comprando, en estas condiciones, en verde, pasan 40 millones, pero nos acaban de informar de una persona cuando venía para acá, 40 millones ha comprado un terreno que no existía, porque no estaba parcelado, no estaba autorizado, que no tenía ni siquiera agua y menos tenía caminos porque no existía como tal. O sea, estamos protegiendo a los ciudadanos que creen en la publicidad, que no es correcta”, dijo el ministro Montes sobre el sentido del proyecto.



Esta iniciativa ha sido fruto del diálogo con distintos actores de la sociedad civil, que participaron en los foros regionales organizados por la Comisión Interministerial de Ciudad, Vivienda y Territorio (Comicivyt) y recoge el intercambio de ideas con los integrantes de las comisiones sectoriales de ambas cámaras del Congreso, todo con el fin de alcanzar el mayor consenso posible antes de iniciar su discusión legislativa.



“Aquí hay un proyecto que fue presentado y elaborado con la Comicivyt, un equipo de 12 ministerios, 12 ministerios que han analizado este problema y hacen una propuesta. Este proyecto puede mejorarse en el proceso, puede completarse, pueden incluso buscarse variantes para asegurar que esto se hace bien. En todo caso, hacen un gran negocio los que son dueños de un fundo y lo dividen en una cantidad importante de parcelas con un aporte a la ciudad muy bajo. Y la verdad es que después quienes son dueños de la parcela hoy día en algunos lados, como por ejemplo en O Higgins y en otras regiones, están haciendo loteo dentro de la parcela, siendo en ese caso son loteos brujos, porque esos son ilegales. Estamos aquí con este proyecto, preocupándonos de tomar en serio un problema nacional”, agregó Montes.