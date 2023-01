Crónica 22-01-2023

Minsal destinará más de 60 mil millones de pesos para reducir listas de espera en hospitales públicos

Esta mañana en una actividad en el Hospital San Borja Arriarán, el Presidente Gabriel Boric junto a la ministra de Salud, Ximena Aguilar, presentaron un balance de la atención de hospitales públicos y las nuevas medidas que se tomaran este año, al que se le destinarán más de 60 mil millones de pesos.

Entre las medidas que fortalecerán la atención pública de salud están: el fortalecimiento de la capacidad de producción del sector; el despliegue de operativos médicos en los territorios, para así disminuir el ingreso de personas a listas de espera, y generar un sistema de información para los usuarios.

El mandatario profundizó en que contarán con una "ampliación de los horarios de atención en los hospitales, el despliegue de operativos médicos a lo largo del territorio nacional y la instalación de tres centros de resolutividad regionales".

"Les cuento que entre diciembre de 2021 y diciembre de 2022, hemos logrado reducir los tiempos de espera para las cirugías no GES y para las consultas nuevas de especialidad, por ejemplo, en diciembre de 2021 una persona esperaba 661 para ser operada y un año después en diciembre de 2022, logramos reducir a 302 días de espera, o sea, 10 meses menos", detalló el mandatario.



Por otro lado, los recursos destinados para salud este año serán de más de 28 mil millones de pesos, para un plan de productividad quirúrgica que permitirá realizar más de 50 mil cirugías y procedimientos, a lo que es la producción habitual.

Además, se agregarán 35 mil millones para la extensión de horarios en los centros médicos, que atenderán después de las 17.00 horas y también estarán abierto los sábados. Medida que ya es implementada por el Hospital San Borja Arriarán y 33 hospitales más a lo largo de Chile.

REACCIONES DE PERSONAL MÉDICO

Astrid Aguilera, técnico paramédico del Hospital San Borja, valoró el anunció, ya que, "reducir este tiempo de espera es un privilegio para las personas que no puedan acceder de manera oportuna".

"Es agradable poder trabajar en este tipo de operativos que los usuarios requieren y necesitan. Una salud oportuna que sea de calidad y no tengan que esperar tantos días, ya sea, para una atención ambulatoria o, aparte de eso, son muchos días que esperan en el pabellón", comentó la profesional.

Y concluyó con que "estos operativos ayudan a los mismos usuarios para que no tengan que esperar tanto tiempo, porque estamos hablando que muchas personas han tenido que esperar cerca de dos o tres años".