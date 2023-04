Opinión 26-04-2023

Minsal dice que no hay que acreditar enfermedad con un certificado para vacunas contra la influenza y el Covid

La subsecretaria de Saud Pública, Andrea Albagli, aclaró este martes que la normativa actual no exije que las personas que tengan enfermedades crónicas deban presentar un certificado para acceder a la vacunación contra el Covid-19 o la influenza.

En conversación en Cooperativa, la autoridad enfatizó en lo anterior asegurando que "no hay ninguna normativa que exija certificado médico" y que ese problema "es una dificultad que tenemos en la gestión de la red", que cuenta con equipos desplegados en todo el territorio nacional.

Por lo anterior, "estamos trabajando internamente en clarificar cuáles son nuestras normativas y por ende en rectificar esta información en toda la cadena de personas trabajando a lo largo del país, para que esto se baje correctamente y nunca perdamos una oportunidad de vacunación porque no exista un certificado médico, que repito, no es necesario", recalcó Albagli.

En entrevista con Una Nueva Mañana, la subsecretaria señaló que se espera que los porcentajes de cobertura esperados se completen en lo que queda de campaña de vacunación, que tiene un plazo hasta el mes de mayo "pero se extiende hasta que se alcancen las coberturas que necesitamos".

En ese sentido, detalló que a la fecha, "las personas mayores de 70 años tienen un 60% de cobertura; las personas entre 60 y 69 años tienen un 45 de cobertura. Mientras que en la influenza tenemos un 40% de vacunación porque vamos en la mitad de la campaña, por lo tanto vamos en la mitad del porcentaje de cobertura que queremos llegar".