Crónica 25-09-2025

Minvu inicia postulación para financiar pavimentación participativa

El Seremi del Minvu Maule, Pablo Campos, dio a conocer que ya se encuentra en vigencia el proceso de postulación al llamado 35 del programa de pavimentación participativa que impulsa y financia el Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

La autoridad del ramo explicó las fases que considera el programa que selecciona iniciativas para la cartera de obras que se ejecutan durante los años 2026 y 2027.

Lo primero es contar con la aprobación o validación técnica de SERVIU con fecha 30 de octubre.

Posteriormente hasta el 30 de noviembre esta considerado el plazo para ingresar a la Seremi Minvu todos los proyectos que cuenten con la aprobación técnica. En esta fase se revisan las carpetas y se validan los documentos presentados por cada uno de los municipios postulantes a obtener financiamiento.

En tanto para el próximo 15 de enero se ejecuta una publicación preliminar con los proyectos seleccionados, existiendo una instancia de apelación hasta el 20 del mismo mes y posteriormente la publicación definitiva el 30 de enero.

ALTO IMPACTO

Para el Seremi Minvu Maule, Pablo Campos, se trata de un programa que genera un alto impacto en las comunidades, ya que mejora de manera significativa la calidad de vida de las familias maulinas. “El programa de pavimentación participativa permite a los vecinos de un barrio organizar comités y presentar con el apoyo de los municipios proyectos de pavimentación y repavimentación de calles, pasajes y veredas”, sostuvo Pablo Campos.

Campos agregó que “para este llamado 35 se han modificado las fechas de cada una de las fases del proceso de postulación y prácticamente el concurso en su contexto general marca un mes de diferencia respecto a la última convocatoria. También en esta ocasión se ha puesto especial énfasis en aquellas iniciativas de veredas”.

Cabe señalar que aquellos comités donde el 50 por ciento de sus integrantes se encuentren en el tramo 1 y 2 del Registro Social de Hogares quedan exentos del aporte que considera el proyecto.



