Opinión 03-05-2023

MIRADA DE MARIPOSA

Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







¿Qué hace tú, danzando?

Mirada de mariposa,

en medio de jardines,

que nos embellecen

entre colores y perfumes

de rosas y jazmines.



Bates tus alas sin descanso

¿Es el amor que andas buscando?

¡Déjame ver tu belleza!

Déjame volar contigo,

tiernamente para ver

si juntos encontramos el amor,

aunque nuestras alas se desgarren

en intentos y en el tiempo.



¡Déjame protegerte, no hieras tus alas!

Para eso están las mías

para acogerte en lluvias y vientos,

sólo deseo que me descubras

con tu mirada de mariposa,

que me lleves a tus besos

porque el amor

a nuestro alrededor

se está muriendo.



Tal vez podamos parar el tiempo

y vestirnos de primaveras

escuchando los cantos

de las aves surcando los cielos,

dejar atrás soledades

encontrar el secreto,

de eternidades

entre nuestros versos y besos.



Soñemos que ningún invierno

congelará nuestros vuelos

porque sólo tú escuchas mi alma

que la anidas con tu amor y calor

como la más bella rosa,

mi dulce amada…

con su mirada de mariposa.