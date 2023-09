Opinión 15-09-2023

MIS OJOS EN TUS OJOS



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Vengo desde el Chile profundo,

del sudor del capacho minero

con sus piedras minerales,

que lleva el pan a las humildes mesas,

desde las fábricas de los horarios

incontables de extenuantes trabajos

que no dignifican sus sueldo precario,

desde el campo, con cosechas ajenas

que tus encallecidas manos

han labrado.



Desde el sur y extremos australes de la Tierra,

de remotos e insondables secretos,

que quedan atesorados entre bosques

y ventisqueros.



Vengo desde todos los rincones.

de esta tierra justa para algunos

e injusta y perseguida para muchos.



Vengo a ver la historia

desde tus ojos que no están muertos…

me siento profundamente impactado

por la grandeza heroica que veo

a través de tus ojos.



Siento que traigo el sentir de mi patria,

hoy te recordamos,

no en un sentir de duelo,

sino de orgullo,

que crece con los años.



Junto a ti, no nos sentimos pequeños

y en el dolor sufrido y pendiente

está la esperanza que tu fuerza

mantienes vivas las columnas

de nuestra raza.



Sentimos en estas paredes bombardeadas

está tu estirpe grabada a fuego

y que nos acoge a todas

nuestras voluntades

gloriosas y dispersas

en tu corazón grande.



Para seguir luchando

por tus valores eminentes

que nos heredaste y que veo

a través de tus ojos tu amor

y entrega de tu vida.



Veo a la gente común,

los que claman por justicia,

los nadie, los artistas, estudiantes,

todos los trabajadores, madres,

mujeres y hombres que estudian,

escritores, profesores, intelectuales,

al pueblo de Chile.



Veo a los que caminamos a diario

hacia la utopía de una tierra

donde nunca más se violen

los Derechos Humanos,

ni asesinados ni detenidos desaparecidos,

causados por las intolerancias del

fundamentalismo político y religioso.



La verdad, querido presidente

los veo a través de tus ojos

en una procesión con una gran Fe,

con tu corazón y fortaleza de estandarte

que nos protege.



No hay tanques ni Hawker Hunter

que lo derribe para la continuar

con nuestras lucha y cantos…

en Paz para alcanzar nuestro sueño

Una patria justa y buena.