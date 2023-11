Opinión 07-11-2023

Mis pensamientos



(Domingo Olate Pincheira)



Debo atreverme a manejar mi mente

A demostrar que soy una persona inteligente

A serle frente a la vida aunque me cueste

Y entender que no siempre estaré iluminado

Que sentiré angustias, penas y desengaños

como todos porque soy un ser humano

que sufre, llora, se siente alegre ríe goza la vida.-

Nadie asegura que estará todo de mi lado

siempre habrá días lluviosos y nublados,

pero también la mayoría serán despejados,

y es ahí donde uno debe estar de mente iluminado

y cuando existan los otros, ser más fuertes

y no dejarse llevar por el camino equivocado.-

En la vida uno siempre debe saberse desdoblar,

También ha de tener un amigo en quien confiar,

y si este te traiciona y alguna vez te hace dudar

Solo debes saberlo soportar y entender

que quizás nunca hubo una amistad,

que fueron las circunstancias que te hicieron acercar,

y que nunca más en el debes confiar.

La vida siempre te brinda la oportunidad,

y en el momento la debes aprovechar

de lo contrario quizás jamás tu la tendrás

Y siempre te recriminarás y debes tener claro

Que una segunda difícil se dará.-

Cuando uno ha vivido más de medio siglo

Tiene recorrido un camino largo y extenso

Y debe preocuparse de llegar bien al final

Dejando alguna huella de cosas positiva

Que te recuerden que fuiste importante.

Y ojala nadie te olvide para siempre,

Porque el mundo está lleno de gente Irreverente

que cuando muere pasa a ser alguien prescindible

y solo los gusanos lo disfrutarán

y este será un muy triste final.-

Yo siempre trato de recalcar

que de mis ejemplos solo deben copiar

las cosas buenas y las malas olvidar

como algo que nunca quisiste escuchar,

porque en el mundo existe el bien y el mal,

y por el primero tu debes luchar hasta el final

confiar en Dios si eres cristiano

pedirle siempre no te suelte de su mano