Opinión 23-12-2022

Modelos, diseños y marcas según estilo de vida: Tips para regalar las gafas de sol perfectas en esta Navidad



● El estudio “Compras Navideñas 2022”, que analiza la percepción sobre compras navideñas, gastos y tendencias para este año a nivel global, destacó que con un 45% la moda en general y la ropa en particular son los ítems más deseados, por lo que las gafas de sol como un accesorio imprescindible del verano son un excelente regalo para completar el outfit.



Tal como en los tiempos más glamurosos de Hollywood, hoy en día los anteojos de sol son un componente fundamental del outfit, sin importar si es invierno, verano o incluso de noche. ¿Pero cómo elegir los adecuados? Matías Schomburgk, especialista en salud visual y manager de ZEISS VISION CENTER en Chile, explicó que debido a que se han vuelto parte de la personalidad de los usuarios cada vez más sofisticados, hoy acceder a modelos de gafas de sol exclusivas y sus colecciones de diferentes marcas, incluso de lujo, es más simple que nunca. “Las gafas de sol siempre serán un excelente regalo en Navidad, más aún cuando es posible elegir entre una gran variedad de marcas exclusivas que no se encuentran en ninguna otra óptica de Chile y diseños que, sin duda, serán muy bien recibidos en plena temporada”, el especialista, entregó algunos tips para elegir la mejor alternativa y no sea un dolor de cabeza el tener que elegir el anteojo adecuado:



1. Piensa en sus gustos, no en los tuyos: lo mejor es buscar opciones pensando totalmente en esa persona; lo que has notado que más usa es una buena pista, o tener en cuenta qué anteojos ocupa su artista favorito(a).



2. Considera la forma del rostro: este es quizás el factor más importante. Todos tenemos una forma diferente y por lo general, cada cara entra en una categoría específica:



● Cara cuadrada: combina con anteojos de fondo redondo, e ideal que tengan bordes suaves para alagar las líneas duras de la cara.

● Cara redonda: marcos cuadrados o rectangulares siempre serán una buena opción.

● Cara alargada: elige anteojos rectangulares gruesos para equilibrar el rostro. Los marcos más anchos agregarán más equilibrio y proporción.

● Cara ovalada: esta forma de rostro ofrece más opciones que cualquier otra forma ya que por lo general, todo tipo de anteojos les favorece.

3. Ten presente “el estilo”: ¿La persona a quien vas a regalar es casual o más formal? ¿Hace deporte? ¿Le gusta seguir las últimas tendencias? Aquí algunas ideas:

● Amantes del surf o deportes outdoor: Anteojos deportivos como los Nike Adrenaline o Dragon Monarch.

● Fashion style: GUCCI, Tom Ford o Balenciaga siempre serán la mejor opción.

● Gamer: Un modelo “street” de Converse. Un clásico de líneas rectas con frente traslúcido y colores fríos, a lo cual se le puede sumar los lentes ZEISS BlueProtect que filtran la molesta luz azul de las pantallas digitales.

● Ciclistas o runners: Gafas de sol ultra-livianas, aerodinámicas, con puente anatómico para menor contacto con la piel y varillas anti deslizantes como las Nike Trainer, que además cuentan con la tecnología MAX OPTICS que permite el mejor contraste en todo tipo de terrenos y evita el deslumbramiento del sol.

● Amantes del medioambiente y su cuidado: La marca californiana Dragon Alliance cuenta en su colección con gafas de sol fabricadas en resina de aceite de ricino, un recurso vegetal altamente resistente y renovable. Crea plásticos fuertes, livianos y duraderos al tiempo que reduce nuestra huella de carbono y, en última instancia, nuestro impacto en el planeta.