jueves 14 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 14-08-2025
    Modernización y digitalización para agilizar la permisología
    Publicidad 12
    Andrés Bogolasky
    Presidente de Asociación Gremial Marcas del Retail


    La permisología sigue siendo un freno para el comercio formal y el emprendimiento en Chile. Hoy, la intención de emprender cayó a un mínimo histórico del 39%, según el Reporte Nacional Global Entrepreneurship Chile (GEM) 2024, en gran parte por un laberinto burocrático que retrasa o impide abrir negocios.
    En el retail formal enfrentamos demoras excesivas para obtener patentes municipales y permisos sanitarios, ausencia de trazabilidad digital, criterios dispares entre municipios e instituciones sin interoperabilidad (SII, Seremi de Salud, DOM). Esto provoca que tiendas listas para operar no puedan abrir, generando pérdidas millonarias por arriendos sin uso, personal contratado sin actividad y la imposibilidad de proyectar aperturas o remodelaciones.
    Valoramos avances como la Ley de Permisos Sectoriales y la ventanilla única, y destacamos el ejemplo de la Municipalidad de Huechuraba, que conformó una mesa de trabajo público-privada para agilizar procesos y eliminar redundancias, demostrando que con coordinación y voluntad política es posible mejorar. Como gremio, estamos dispuestos a participar en instancias similares e instamos a otros municipios a replicar estas prácticas.
    Proponemos fijar estándares mínimos y plazos garantizados para cada trámite, implementar una plataforma digital común, interoperable, y establecer el silencio administrativo positivo para que, si no hay respuesta en plazo, la solicitud se entienda aprobada. Una permisología moderna y digital es condición habilitante para destrabar proyectos, fomentar el emprendimiento formal y recuperar dinamismo económico. El momento de actuar es ahora.











    Freddy Mora | Imprimir | 54

    Otras noticias

    Chile y el espejismo del sueldo promedio
    Chile y el espejismo del sueldo promedio
    El impacto de las falsificaciones en la estabilidad económica
    El impacto de las falsificaciones en la estabilidad económica
    WhatsApp y el secuestro de nuestra voz interior
    WhatsApp y el secuestro de nuestra voz interior
    Debates políticos con ausencia de Educación
    Debates políticos con ausencia de Educación
    88° Aniversario Diario El Heraldo Fundado el 29 de agosto de 1937
    88° Aniversario Diario El Heraldo Fundado el 29 de agosto de 1937
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para