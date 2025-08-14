Opinión 14-08-2025

Modernización y digitalización para agilizar la permisología

Andrés Bogolasky

Presidente de Asociación Gremial Marcas del Retail





La permisología sigue siendo un freno para el comercio formal y el emprendimiento en Chile. Hoy, la intención de emprender cayó a un mínimo histórico del 39%, según el Reporte Nacional Global Entrepreneurship Chile (GEM) 2024, en gran parte por un laberinto burocrático que retrasa o impide abrir negocios.

En el retail formal enfrentamos demoras excesivas para obtener patentes municipales y permisos sanitarios, ausencia de trazabilidad digital, criterios dispares entre municipios e instituciones sin interoperabilidad (SII, Seremi de Salud, DOM). Esto provoca que tiendas listas para operar no puedan abrir, generando pérdidas millonarias por arriendos sin uso, personal contratado sin actividad y la imposibilidad de proyectar aperturas o remodelaciones.

Valoramos avances como la Ley de Permisos Sectoriales y la ventanilla única, y destacamos el ejemplo de la Municipalidad de Huechuraba, que conformó una mesa de trabajo público-privada para agilizar procesos y eliminar redundancias, demostrando que con coordinación y voluntad política es posible mejorar. Como gremio, estamos dispuestos a participar en instancias similares e instamos a otros municipios a replicar estas prácticas.

Proponemos fijar estándares mínimos y plazos garantizados para cada trámite, implementar una plataforma digital común, interoperable, y establecer el silencio administrativo positivo para que, si no hay respuesta en plazo, la solicitud se entienda aprobada. Una permisología moderna y digital es condición habilitante para destrabar proyectos, fomentar el emprendimiento formal y recuperar dinamismo económico. El momento de actuar es ahora.























