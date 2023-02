Social 18-02-2023

Modernos tratamientos y la consulta precoz. Tres de cada cuatro niños con cáncer se mejoran



El equipo de Hemato-Oncología Pediátrica del Hospital Regional de Talca (HRT) organizó distintas actividades para conmemorar el Día Internacional del Cáncer Infantil, como una forma de concientizar sobre esta enfermedad, generar apoyo a los jóvenes pacientes y sus familias, además de recordar a quienes han partido producto de esta enfermedad.



Cada 15 de febrero se conmemora el Día Internacional del Cáncer Infantil, enfermedad que se constituye como una de las principales causas de muerte en niños y niñas menores de 15 años a nivel internacional. Por lo anterior, el equipo de Hemato-Oncología Pediátrica del HRT realizó distintas actividades con los objetivos de generar consciencia en la población, brindar apoyo a los pacientes en tratamiento junto a sus familias y recordar a quienes han partido producto del cáncer.

Gracias a la colaboración y el trabajo mancomunado entre el equipo de Hemato-Oncología Pediátrica del HRT; la Corporación Ven y Ayúdame; el Club de Leones de San Javier; Oncomamás; y un grupo de particulares que generosamente se pusieron a disposición, es que se realizó una jornada con actividades recreativas para los niños y niñas pacientes de Hemato-Oncología Pediátrica pudieran disfrutar de entretenidas sorpresas junto a sus familias.

En la ocasión estuvieron presentes autoridades como la Gobernadora de la Región del Maule, Cristina Bravo Castro; el Director (s) del Hospital Regional de Talca, Pablo Gacitúa Cortez y la Dra. Nuri Moline Moore, Jefa (s) del Equipo de Hemato-Oncología Pediátrica del HRT quien se refirió a la realidad nacional y regional respecto al cáncer infantil: “en Chile son alrededor de 500 casos nuevos al año, mientras que en la región tenemos entre 25 y 30 casos nuevos al año” sin embargo pese a lo alarmante que pueden sonar estos números la especialista explico que “el tratamiento, el desarrollo de nuevas drogas, el desarrollo de equipos de tratamiento ha permitido que la mayoría de estos niños tengan sobrevida sobre el 75%, ósea tres de cada cuatro niños se mejoran”.

“Los tratamientos actuales son bastante efectivos y además cada año van apareciendo nuevos tratamientos, más específicos y más dirigidos al cáncer propiamente tal, ya no esas quimioterapias que matan todo y que dejan al niño muy mal, sino que tratamientos que son más dirigidos”, agregó la Doctora



SÍNTOMAS DE ALERTA



Si bien, debido a que no existe cultura de prevención entorno al cáncer infantil, debido a que los pacientes son niños, es importante estar atentos a algunos síntomas de alerta que permitan detectar prematuramente el desarrollo del cáncer, ya que de este modo el porcentaje de sobrevida a esta enfermedad aumenta considerablemente.

Por lo anterior, la Dra. Moline hace un llamado a la comunidad a estar atentos a los siguientes síntomas: “tenemos que estar atentos a signos de detección precoz. Por ejemplo: un niño que está muy pálido o muy decaído, hay que llevarlo a consultar, hay que hacerle un examen de sangre; un niño que tiene manchas rojas en la piel o moretones que no tienen ningún tipo de explicación hay que llevar a consultar; un niño que tiene fiebre por largo tiempo y no sabemos la causa; un niño que tiene dolor de huesos y de articulaciones; un niño que tiene un bultito en la guatita, un bultito en el cuello, tenemos que llevar a consultar” concluyó la especialista.



TESTIMONIO



Patricia Barra, mamá de un paciente a quien hace dos años le diagnosticaron la enfermedad, señaló “el cáncer pone todo de cabeza quienes hemos pasado por esta experiencia lo sabemos para algunas personas cuando escuchan esa palabra tan temida lo primero que se les viene a mente por más fuerte que suene es vincularlo a la muerte, pero yo hoy después de casi 2 años viviendo está enfermedad junto a mi hijo puedo decir que asoció la palabra cáncer con Valentía y Fortaleza porque cuando veo a mi hijo y a cada niño pasando por este proceso y los veo en la salita de toma de muestras esperando para que les den un pinchazo o esperando a uno de los doctores eso es lo que veo VALENTIA ante lo desconocido”.



“La ventaja es que contamos con un maravilloso equipo con doctores, enfermeras, TENS, nutricionistas, todos bondadosos y amorosos que hacen que cada visita sea una aventura con doctores que se interesan en sus gustos personales y en robarles una sonrisa en medio de la adversidad. Hoy personalmente quiero dar gracias a cada uno de ellos por traspasar la barrera de doctor paciente y por abrazarme cuando he llorado por consolarme cuando he sentido que las fuerzas se me acaban y quiero también animar a cada papito a no decaer”.

DONACIÓN DE SANGRE



Muchos de los cánceres infantiles, debido a su naturaleza requieren someter a los niños a múltiples transfusiones sanguíneas con el objetivo de apoyar terapéuticamente su recuperación, por ello, paralelamente a la jornada de actividades recreativas, la Casa del Donante de Sangre Maule dispuso de un operativo para realizar una colecta de sangre en el HRT.

En la Oportunidad la Dra. Natalie Fuentes, Directora Técnica de esta institución dependiente del Servicio de Salud Maule indicó que: “Es muy importante la donación, sobre todo altruista, porque es sangre que es segura, son personas que saben que no tienen conductas de riesgo” además explicó que si bien la donación altruista es buena en la región, se requiere el compromiso constante de aquellos que donan, por lo que invitó a la comunidad a acercarse y donar activamente “hay un sitio fijo, que está en la 1 norte #840, casi llegando a la plaza” indicó la Dra. Fuentes.



CONMEMORACIÓN Y RECOGIMIENTO

Terminadas las actividades recreativas, se realizó una ceremonia íntima entre los funcionarios y padres y familiares que recordaron a pacientes que ya no están físicamente con ellos y como un acto simbólico se realizó la ceremonia de los lazos, en la cual se colgó en uno de los arbolitos ubicado en el patio interior del hospital un lazo dorado (símbolo del cáncer infantil) con el nombre de cada niño fallecido.

“Para nosotros como equipo es muy importante, ya que, nos genera un espacio de recuerdo de nuestros pacientitos, además de un espacio de conexión emocional con ellos”, explicó Nathalie Marilaf Villar, enfermera Coordinadora de Hemato-Oncologia Pediátrica Ambulatorio



CENTRO ONCOLÓGICO



En tanto, el Director (s) del HRT, Pablo Gacitúa explicó que en el Hospital Regional de Talca se encuentra el centro oncológico de derivación regional del Maule, tanto a nivel adulto como pediátrico, actualmente se encuentran recibiendo apoyo desde el Gobierno Regional a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) con dos importantes proyectos “el primero es toda una conservación del área de atención de oncología que funciona en nuestro CDT.



Es un proyecto que lleva meses desarrollándose, la intervención va a mejorar totalmente la infraestructura y se va a renovar todo el equipamiento. El otro gran proyecto es una tremenda inversión que afortunadamente la Gobernadora nos ha comunicado que está todo el apoyo y la disposición de ella y del Consejo Regional, para la adquisición de un segundo acelerador lineal para el Hospital Regional de Talca”, lo que podría contribuir en un futuro a mejorar la cobertura y tiempo de espera de pacientes oncológicos maulinos que inician tratamientos de radioterapia