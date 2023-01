Social 20-01-2023

“Modo Prevención, activemos un verano para todos y todas” SENDA lanza en Constitución campaña regional para prevenir consumo de alcohol y otras drogas durante el verano



• Está dirigida fundamentalmente a adolescentes y jóvenes y considera actividades en terreno para promover el buen uso del tiempo libre.



El delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque; el alcalde de Constitución, Fabián Pérez, y la directora regional (s) de SENDA, Ana María Rodríguez, realizaron el lanzamiento de la campaña “Modo Prevención, activemos un verano para todos y todas” para la prevención del consumo de alcohol y otras drogas durante la temporada estival.

La iniciativa está enfocada especialmente en niños, niñas y adolescentes; considera la realización de actividades en terreno en las 18 comunas donde SENDA tiene presencia para promover el buen uso del tiempo libre como factor protector.

La presentación de la campaña se realizó en la playa principal de esta ciudad-balneario. Consideró a primera hora un conversatorio con jóvenes y, posteriormente, intervenciones artísticas, deportivas, recreativas y concursos, enfocadas en ellos y ellas y sus familias.

“Invitamos a toda la comunidad a activarse en Modo Prevención y disfrutar así de un verano de manera divertida, pero responsable. Esta es una época donde podemos participar en diferentes actividades que nos ayuden a crecer. Con nuestros equipos comunales y redes intersectoriales, hemos programado hitos masivos para promover un buen uso de nuestro tiempo libre y hábitos de vida saludable, como factor protector frente al consumo de alcohol y otras drogas”, señaló la Directora Regional (S).

Otro foco de la campaña es generar espacios para facilitar la conversación sobre diversos temas entre padres, madres e hijos. Esto, considerando que el 56,5% de los estudiantes asegura que es fácil/muy fácil conversar temas personales con sus padres, madres o adultos cuidadores. También, reforzar las habilidades personales y sociales para que resistan la presión de los pares y del ambiente por consumir drogas.



“Es muy importante avanzar en temas de prevención, sobre todo, fomentar una vida saludable en los niños, niñas y adolescentes, disfrutar de la temporada estival de mejor manera. También llamamos a respetar las normas del transito y no conducir con consumo de alcohol y otras drogas”, destacó el delegado presidencial.





CONSEJOS



Para activar el Modo Prevención, SENDA recomienda hacer buen uso del tiempo libre, involucrándose y participando en las actividades del barrio o comunidad; hacer valer las decisiones personales, recordando que la mayoría de los adolescentes no consume alcohol ni otras drogas; actuar con todos los sentidos, ya que el alcohol y las otras drogas afectan la capacidad de tomar decisiones; preferir las bebidas sin alcohol, ya que son más saludables y no exponen a riesgos, y evitar normalizar el alcohol y otras drogas ante niños, niñas y adolescentes.