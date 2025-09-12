Policial 12-09-2025

Monitoreo Alerta Temprana Preventiva por actividad del Complejo Volcánico Laguna del Maule



De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Laguna del Maule mantiene la alerta técnica en nivel Amarilla.

En relación con el último Reporte de Actividad Volcánica (RAV), que evaluó el periodo comprendido entre el 16 y 31 de agosto de 2025, se informa que el Complejo Volcánico Laguna del Maule ha mantenido un aumento progresivo de la sismicidad volcanotectónica, con la ocurrencia de diversos enjambres localizados principalmente en los sectores Troncoso–Nieblas (Suroeste), en el sector oriental de la laguna y en el centro, próximo a la zona calculada con máxima deformación. Se destaca un enjambre de sismicidad Volcano-Tectónica (VT) el cual persiste hasta la emisión de este reporte, acompañado de sismicidad energética durante estos días de septiembre.

En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva para la comuna de San Clemente

