martes 26 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Policial 26-08-2025
    Monitoreo de Alerta Temprana Preventiva por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa
    De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Planchón Peteroa mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla.
    En relación con el último Reporte de Actividad Volcánica (RAV), que evaluó el periodo comprendido entre el 01 y 15 de agosto de 2025, se informa que el Complejo Volcánico Planchón Peteroa permanece con su actividad por sobre su nivel base, dominada por sismicidad asociada a la dinámica de fluidos (LP y Tremor) con alta productividad. Se registró un aumento de la sismicidad Volcano-tectónica (VT), precedido por aumentos transitorios de la Medición de Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM) y cambios en el contenido espectral de las señales sísmicas.
    En conjunto, estos antecedentes sugieren una transferencia de calor desde niveles más profundos que activaron el sistema hidrotermal, evolucionando a una mayor desgasificación superficial. En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Maule, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa, que se encuentra vigente desde el 18 de julio de 2025 y hasta que las condiciones así lo ameriten.
    De igual forma, el SENAPRED mantiene el perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico, indicando la restricción de acceso a la zona indicada.
    Freddy Mora

    Fiscalía y Carabineros exponen datos sobre delito de robo de cables
    San Clemente: Carabineros detuvo a un sujeto por utilización de hilo curado en la vía pública
    San Javier: Carabineros detuvo a 2 sujetos por receptación de un vehículo
    PDI LINARES DETUVO A MENOR DE EDAD CON ÓRDEN VIGENTE POR ROBO
    Colegio de Profesores definió 11 ejes de acción para los próximos meses
