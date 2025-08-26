Policial 26-08-2025

Monitoreo de Alerta Temprana Preventiva por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa



De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Planchón Peteroa mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla.

En relación con el último Reporte de Actividad Volcánica (RAV), que evaluó el periodo comprendido entre el 01 y 15 de agosto de 2025, se informa que el Complejo Volcánico Planchón Peteroa permanece con su actividad por sobre su nivel base, dominada por sismicidad asociada a la dinámica de fluidos (LP y Tremor) con alta productividad. Se registró un aumento de la sismicidad Volcano-tectónica (VT), precedido por aumentos transitorios de la Medición de Amplitud Sísmica en Tiempo Real (RSAM) y cambios en el contenido espectral de las señales sísmicas.

En conjunto, estos antecedentes sugieren una transferencia de calor desde niveles más profundos que activaron el sistema hidrotermal, evolucionando a una mayor desgasificación superficial. En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Maule, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventiva para las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa, que se encuentra vigente desde el 18 de julio de 2025 y hasta que las condiciones así lo ameriten.

De igual forma, el SENAPRED mantiene el perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico, indicando la restricción de acceso a la zona indicada.

