Policial 05-10-2025

Monitoreo de Alerta Temprana Preventiva por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa



De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Planchón Peteroa mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla.

En relación con el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido el 03 de octubre de 2025 a las 23:50 horas, se informa que las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico Planchón Peteroa e imágenes satelitales, se observó un cambio en la coloración y aumento del patrón de desgasificación, identificado por primera vez desde el cambio a alerta amarilla.

Se evidencia el cambio en el patrón de desgasificación alcanzando alturas cercanas a los 200 metros desde el borde del complejo. Asimismo, conforme a lo observado en la imagen satelital Sentinel 2-L2A de la zona de interés, sugiere la presencia de material piroclástico en la zona de emisión, desde el cráter suroeste y cuya dispersión es continua en dirección sureste, con alcance estimado en 8 kilómetros. Posiblemente dadas las características de la emisión, baja altura y concentración de piroclastos, no se identificó desde la plataforma GOES.

Según lo mencionado en los últimos Reportes de Actividad Volcánica, brindados por SERNAGEOMIN para este sistema, y considerado lo anterior, no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar energía, explosiones de baja a moderada magnitud, súbitas y sin precursores que afecten el entorno inmediato a la zona de los cráteres activos.

En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Maule, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventivapara las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa, que se encuentra vigente desde el 18 de julio de 2025 y hasta que las condiciones así lo ameriten.

