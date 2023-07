Opinión 26-07-2023

Monitoreo remoto de camas críticas: una vía para enfrentar la falta de especialistas en medicina intensiva

Dr. Roberto Aspée, director Médico de Clínica Colonial - www.clinicacolonial.cl



En la actualidad, el número de especialistas en medicina intensiva en Chile y el mundo es, dramáticamente, bajo respecto de la necesidad global de camas críticas.

Frente a esta preocupante realidad, desde hace una década y media se viene implementando en algunos países la práctica de que médicos especialistas en medicina intensiva pueden monitorear remotamente las camas críticas, usando para ello la tecnología disponible.

En efecto, tales profesionales imparten instrucciones a distancia a médicos no especialistas y grupos de enfermeras, con la finalidad de entregar cobertura con la especialidad y lograr resultados sorprendentemente buenos en cuanto a la evolución de los pacientes.

La implementación de un sistema de monitoreo remoto de pacientes críticos es fácil, pues se requiere de cámaras y conexión a internet de alta velocidad, lo que gracias al desarrollo tecnológico resulta cada vez más económico, rápido y eficiente. Hoy, incluso, se puede emplear desde un smartphone o tablet.

En Clínica Colonial hace más de 20 años que implementamos un sistema innovador que consiste en el monitoreo remoto del paciente crítico y asistencia las 24 horas, los siete días de la semana, gracias a lo cual hemos logrado un importante desarrollo en cuanto a la seguridad, expertise y manejo de nuestro grupo, siempre monitorizados mediante dicho sistema.

Lamentablemente nuestro ejemplo no está siendo replicado en el resto de Chile. Asimismo, en algunos países de Europa, así como en Estados Unidos y China, este modelo de monitoreo remoto representa el principal sistema de cobertura de camas críticas con especialistas de medicina intensiva, lo cual genera resultados positivos no sólo respecto de la salud de los pacientes, sino que también en materia de eficiencia y ahorros en el tiempo.