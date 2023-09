Editorial 01-09-2023

Monitoreo telemático

Tras varios meses de trabajo legislativo, la Comisión de Mujeres y Equidad de Género despachó el proyecto que amplía la aplicación del monitoreo telemático. La propuesta, iniciada en moción, permite que este sistema también sea utilizado en casos de violencia en el pololeo.



En términos generales, la norma consiente en supervisar, a través de medios tecnológicos, la prohibición de acercarse a la víctima en el contexto de violencia intrafamiliar. Gracias a la modificación aprobada, éste se ampliaría a relaciones de pareja de carácter sentimental o sexual sin convivencia.

En el debate, la comisión estableció sanciones para quienes no se instalen el dispositivo. El texto señala que quien no concurra a la citación para este efecto será citado nuevamente bajo apercibimiento de arresto.

Además, incluye a Gendarmería en la Comisión para la Elaboración de Proposiciones Técnicas para el Seguimiento y Evaluación de los Casos de Violencia Intrafamiliar. Junto a esto, establece que la comisión deberá actuar por los principios de igualdad y no discriminación. Además, mantener un enfoque centrado en las víctimas y la autonomía de la mujer, entre otros lineamientos.

Las parlamentarias de la comisión valoraron el respaldo transversal de la iniciativa. Asimismo, destacaron cómo la norma permite ampliar la perspectiva de género en la legislación y el proceso judicial. Así, también, valoraron que este cambio en la normativa permita entregar recursos de acompañamiento a menores de edad víctimas de violencia en el pololeo.