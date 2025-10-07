Opinión 07-10-2025

Monotributo Social: Una propuesta para el bienestar de la Región del Maule



Carlos Vergara Zerega

Director Regional

FOSIS Maule





El Proyecto de Ley presentado por el Ministerio de Hacienda, que modifica los tributos de pequeñas y medianas empresas, incluye como una de sus principales novedades la creación del Monotributo Social, orientado a apoyar a personas que realizan emprendimientos de baja escala, por medio de la creación de un régimen tributario ultra simplificado.

Este régimen implica un único pago mensual de 0.5 UTM (monto cercano a $35.000) que cubre todas las obligaciones tributarias de quienes pertenecen al 80% del Registro Social de Hogares (RSH) y generan ventas anuales menores a 310 UF.

Y es que además reducir los obstáculos de la formalización, el Monotributo incluye el acceso al Seguro Social, Ley de Seguro de Acompañamiento de Niños y Niñas (Sanna) y las cotizaciones de las pensiones de vejez con cargo al empleador.

Así se fortalecerá la seguridad social de quienes se acojan a este sistema. Asimismo, fomentará la integración ciudadana, ya que las personas no sólo contribuirán al desarrollo del país, sino que también adquirirán la capacidad de exigir y hacer efectivos sus derechos sociales.

Considerando que la informalidad asciende a un 26% a nivel nacional, el Monotributo Social es una oportunidad concreta ya que la formalidad abre la puerta a nuevas oportunidades, como el acceso a financiamiento, capacitaciones y redes comerciales que hoy pueden estar fuera de su alcance. Todo esto podría ser especialmente valioso para los miles de microemprendimientos apoyados por el FOSIS en el Maule, y Chile en general.

Las experiencias internacionales refuerzan la viabilidad del Monotributo Social. Casos como los de Brasil y Uruguay muestran que regímenes tributarios simplificados han abierto una puerta para que miles de personas ingresen a la formalidad, con resultados positivos para sus ingresos y bienestar social.

Si se ajusta a las necesidades reales de nuestros territorios, el Monotributo Social representa una oportunidad para impulsar la formalización, el crecimiento económico y cimentar un mayor desarrollo de nuestra región.



