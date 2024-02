Política 17-02-2024

Monsalve cuestionó a juez por videollamadas en Cárcel de Alta Seguridad



"Nos parece que esta decisión es completamente equivocada, perjudica la seguridad del país, socava los esfuerzos que hacen las instituciones para luchar contra el crimen organizado y son, por lo tanto, malas señales. Esperamos que esto no vuelva a ocurrir, que no haya autorizaciones de esta naturaleza a líderes de organizaciones criminales".

De esta manera, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reprochó la polémica resolución judicial del juez Daniel Urrutia, del Séptimo Juzgado de Garantía, de permitir que peligrosos criminales recluidos en la Cárcel de Alta Seguridad puedan realizar videollamadas.

En un punto de prensa realizado este viernes, la autoridad aseguró que "la opinión del Gobierno ya es conocida, consideramos que este es un hecho grave, por supuesto estamos en contra y el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza".





"Uno de los elementos centrales en la lucha contra el crimen organizado, crimen organizado que comete delitos de secuestro, homicidio y trata de personas, es que sus líderes -que están detenidos- tienen que ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tiene sobre la organización, por eso es que esas personas están en módulos de alta o de máxima seguridad", advirtió el representante de Interior.

Ante esto, señaló que "ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo el sentido" si finalmente un juez "los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares o incluso con eventualmente integrantes de la propia organización criminal".

"Por lo tanto, reiterar que nos parece un hecho grave, no debería ocurrir y a través del Ministerio de Justicia y Gendarmería, el Gobierno va a utilizar todas las herramientas necesarias para evitar que esto vuelva a suceder", puntualizó Monsalve, que aseguró también que el Poder Judicial debe evaluar posibles sanciones contra el juez Urrutia.

Finalmente, el subsecretario destacó la importancia de "cortar de raíz" el crimen organizado y evitar que tomen el control de recintos penitenciarios, algo que se logra con el aislamiento de sus líderes "en módulo de máxima y alta seguridad".