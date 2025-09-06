Opinión 06-09-2025

MONSEÑOR REYNALDO MUÑOZ OLAVE OBISPO E HISTORIADOR LINARENSE



Jaime González Colville,

de la Academia de la Historia del Instituto de Chile

Luis Valentín Ferrada V.,

de la Soc. de Historia y Geografía de Chile





En el próximo mes de Octubre será reinaugurada la Iglesia de Yerbas Buenas, después de un proceso de restauración que, sin modificar nada esencial de su historia y tradición, le permitirá volver a lucir resplandeciente, asegurados sus muros y techumbre y provista de un diseño en su interior muy hermoso, todo lo cual contribuirá con singular importancia no sólo a la mejor atención del culto de su feligresía sino, más aún, al enaltecimiento del conjunto central de la villa histórica considerada como lugar de interés patrimonial de Chile.

Este importante emprendimiento de restauración, como todas las grandes obras, ha tenido sus grandes capitanes; y, nada tendría de justo ocultar sus nombres: El Obispo de Linares, Monseñor Tomislav Koljatic y el actual Cura Párroco, Padre Daniel Italo García, ambos grandes motores de renovación y, a un tiempo, grandes respetuosos de la historia de la Iglesia Católica en el Maule, la que cuenta con no menos de cinco siglos de activa propulsara de la Fe Cristiana.

En esta feliz oportunidad no es del caso olvidar tampoco, entre otros grandes sacerdotes que han servido a la antigua Parroquia de la Santa Cruz de Abrànquil de Yerbas Buenas (que tal es su nombre original) y cuya nómina completa se encuentra en preparación, la figura señera del Obispo Reynaldo Muñoz Olave, nacido en Yerbas Buenas el 27 de junio de 1864 en el mismo lugar donde actualmente se levanta la Iglesia, pues allí se encontraba la casa de sus padres.

Fue Monseñor Muñoz Olave un sacerdote santo y sabio, gran historiador nacional, autor entre otras publicaciones de más de 17 libros, dedicados a temas religiosos e históricos

Se desempeñó como Obispo de Chillán y Concepción por largos años, falleciendo el año 1942 en esta última ciudad.

Lo más característico de su personalidad fue la modestia que siempre observó como la fiel compañera de su vida, ajena a todo boato o superficialidades humanas. Así lo recuerda un ensayo publicado en el Diario Concepción del del 6 de noviembre del 2022.

Tuvo Monseñor Muñoz Olave la permanente costumbre de volver a Yerbas Buenas cada verano durante sus vacaciones y, aún en ocasiones especiales, como sucedió en Abril de 1813 cuando se celebraron – durante varios días de grandes festejos públicos – los cien años de la célebre “Sorpresa de Yerbas Buenas”. En 1916 publicó su obra, “El Centenario de la Batalla de Yerbas Buenas” , muy escaso hoy, pero digitalizado en nuestro archivo.

Hasta hace poco tiempo, si no hay equivocación, fue el único Obispo de la Iglesia Católica en la historia de la Provincia de Linares nacido en nuestras tierras del Maule- Sur. Al presente, un segundo Obispo, también originario de familias de las tierras linarenses, aunque nacido en Santiago, integra esa corta galería episcopal: el Arzobispo Andrés Ferrada Moreira, quien se desempeña en Roma como Secretario del Dicasterio de los presbíteros del mundo.

