Crónica 07-10-2025

MOP anuncia avances en importantes obras para la comuna de Linares

El SEREMI de Obras Públicas, Jorge Abarza Agurto, informó sobre el avance de importantes proyectos de infraestructura para la comuna de Linares, en encuentro sostenido con el Director Regional de Vialidad, Renzo Silva, el alcalde Mario Meza, el Consejero Regional Francisco Durán y representantes de distintas comunidades rurales.

El titular del MOP en el Maule explicó que la Dirección Regional de Vialidad iniciará el diseño de ingeniería para un tramo de 6 kilómetros del camino que conecta el sector denominado Maica con el nuevo puente que cruza el río Putagán y que conecta por el poniente con la comuna de Villa Alegre.

Respecto al proyecto puente La Recova se informó que el contrato sigue vigente y que las faenas fueron suspendidas debido a la necesidad de ajustar el diseño de ingeniería del estribo sur a la composición del lecho del río Achibueno en la zona que comunica con la localidad de Vega de El Molino que pertenece a la comuna de Longaví.

Sobre el mejoramiento de la ruta L-11 entre Linares y Panimávida se informó que se está en revaluación el aumento de los recursos para ir a toma de razón de la Contraloría y así poder iniciar las obras dentro del primer semestre de 2026.

Una situación parecida es la que vive en proyecto de construcción del Puente El Coihue, aguas arriba de la Recova, el cual se encuentra en proceso de licitación para su materialización a partir del año 2026.

“Estamos ejecutando una amplia cartera de proyectos de conectividad en todo el territorio maulino. Con nuestra Ministra Jessica López inauguramos el año pasado un importante tramo de la ruta costera, efectuamos tareas de emergencia para reconstruir la conectividad tras los temporales de 2023 y 2024, además de iniciativas específicas como son la construcción de dos nuevos puentes para el sector de El Médano en el Paso Internacional Pehuenche o la conexión de Linares con la ruta de Los Conquistadores en la zona de Melozal, iniciativa que ya está en su etapa final de ejecución”, concluyó el SEREMI, Jorge Abarza.

