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    Crónica 06-11-2026
    MOP avanza en la reposición del badén Chupallar para aumentar conectividad en la precordillera de Linares
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    MOP avanza en la reposición del badén Chupallar para aumentar conectividad en la precordillera de Linares

    Con el objetivo de facilitar la conectividad de las comunidades de la precordillera de Linares, la Seremi de Obras Públicas, Yasna Cancino, y el Delegado Presidencial Provincial, Christian González, se trasladaron hasta el sector de Chupallar para inspeccionar en terreno el avance de las obras de reposición del badén que permitirá el paso de vehículos y peatones sobre las aguas del río Ancoa.
    La SEREMI del MOP explicó que las faenas están a cargo del equipo de administración directa de Vialidad provincial y consideran la instalación de cerca de 20 tubos de alta resistencia, cada uno con dimensiones de 1,5 metros de diámetro y 10 metros de longitud. Además se suministra material granular para la conformación del terraplén de soporte y se aplicará una base estabilizada para el paso de los vehículos.
    El despliegue contempla un equipo humano de aproximadamente 18 operarios, quienes trabajan apoyados por maquinaria pesada que incluye excavadoras, un bulldozer, una retroexcavadora y un circuito continuo de camiones tolva.
    Los trabajos en el sector se iniciaron formalmente el pasado lunes 26 de octubre y, de no mediar inconvenientes climáticos o técnicos se espera el badén esté operativo a mediados del presente mes.
    Cabe señalar que la Dirección de Vialidad se encuentra desarrollando un estudio de diseño de un moderno viaducto que permitirá además asegurar el paso de las redes de agua potable rural para esa atractiva zona de la pre cordillera de la provincia Linares.
    Freddy Mora | Imprimir | 340

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