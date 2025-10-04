Crónica 04-10-2025

MOP del Maule conmemoró los 100 años de la Dirección de Vialidad

En el centro de Extensión de la Universidad de Talca se efectuó el acto de conmemoración del Día de la Dirección de Vialidad y sus trabajadores, encuentro que fue encabezado por el SEREMI de Obras Públicas, Jorge Abarza, y el Director Regional de Vialidad, Renzo Silva, quienes valoraron los 100 años de existencia de la institucionalidad a cargo de la red de caminos y puentes.

En la oportunidad se efectuaron reconocimientos por desempeño y años de servicios de personal pertenecientes a las provincias de Talca, Curicó, Linares y Cauquenes, además de homenajes póstumos a dos funcionarios fallecidos.

“En Ministerio de Obras Públicas agradece a todos los integrantes de la Dirección Regional de Vialidad por el aporte a nuestra Región construyendo caminos, puentes y conservando la red vial regional que conecta a los ciudadanos con los distintos territorios de cordillera a mar”, sostuvo el SEREMI Abarza.

“Fue un acto muy significativo, lleno de calor humano tanto por las alegría de los logros alcanzado como por las pérdidas de vida que enlutaron a la institución”, agregó el Director Silva.

La conmemoración del Día de Vialidad, tiene su origen en 1925, fecha en la que se realizó el primer congreso panamericano de carreteras, en Buenos Aires, Argentina. Entre las decisiones adoptadas por los participantes, se acordó construir una ruta que enlazara a todos los países americanos, la carretera panamericana. Además, se resolvió conmemorar el Día Panamericano del Camino cada 5 de octubre.

En aquel momento, el ministerio fue representado por el Departamento de Caminos, denominación que tuvo nuestro servicio hasta 1953, cuando en un proceso de reorganización ministerial, se creó la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas.

Lo que en su momento fue un departamento más del ministerio, hoy es una dirección nacional consolidada que cuenta con más de cinco mil funcionarios en las 16 regiones del país, con presencia territorial en las 30 comunas de la Región del Maule.

En 2017, mediante Decreto Presidencial, se estableció el 5 de octubre como el Día de la Dirección de Vialidad y sus Trabajadores, cuyo propósito fue hacer un reconocimiento a la misión principal de la institución que es dotar a la ciudadanía de infraestructura vial para mejorar la conectividad interna y con los países vecinos.

