Social 19-08-2025

MOP inició pavimentación de dos caminos en la comuna de Vichuquén

Gracias a un convenio de colaboración entre la Dirección Regional de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Ilustre Municipalidad de Vichuquén se iniciaron los trabajos de pavimentación de dos caminos que beneficiarán a comunidades de vecinos de ese atractivo territorio de la provincia de Curicó.



Se trata de los accesos conocidos como El Rincón y Merhueves Interior en las proximidades del Lago Vichuquén que suman 1800 metros de extensión que representan una inversión cercana a los 200 millones de pesos.



Para iniciar de manera oficial la pavimentación de ambas vías se efectuó una simbólica ceremonia que reunió a vecinos y autoridades encabezadas por el Secretario Regional Ministerial de Obras Públicas, Jorge Abarza Agurto; el alcalde, Patricio Rivera Bravo; el Diputado Alexis Sepúlveda; el jefe provincial de Vialidad Curicó, Jorge Mateluna, concejales, directivos y funcionarios municipales, dirigentes sociales y representante de Carabineros.



“Estamos muy felices de seguir avanzando en nuestro Gobierno con obras que benefician a las personas tal cual nos mandata nuestra Ministra Jessica López y el subsecretario Danilo Núñez, llegando con mejoras donde más se necesitan en este caso en la comuna de Vichuquén”, sostuvo el SEREMI del MOP.



Por su parte el alcalde de la comuna dijo que “estamos cambiando la calidad de vida de los vecinos de estos dos sectores por lo que no me queda más que agradecer y por supuesto seguir trabajando por los desafíos que tenemos acá en Vichuquén”.



Los trabajos de pavimentación consideran el estabilizado de las vías con material granular, obras de saneamiento de aguas lluvias, la carpeta asfáltica y elementos de seguridad vial como son tachas y señales camineras, faenas que se estima estarán terminadas dentro del presen

