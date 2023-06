Nacional 23-06-2023

Morrissey regresa a Chile: ¿Dónde se presentará y cuándo salen a la venta las entradas?

Tal como lo anunció en sus redes sociales, Morrissey regresa a Chile para celebrar sus 40 años de carrera con un show fijado para el 21 de septiembre.

El exintegrante de The Smiths, que se presentó por última vez en territorio nacional durante el 2018, llegará al Movistar Arena para repasar los éxitos de la recordada banda como "This Charming Man", "There Is a Light That Never Goes Out" y "How Soon Is Now?", así como sus hits en solitario como "Suedehead", "Everyday Is Like Sunday" y "First of the Gang to Die".

La preventa exclusiva para clientes del Banco de Chile comenzará este jueves 22 de junio a mediodía a través de Puntoticket, mientras que la venta general iniciará el lunes 27 mediante el mismo sistema.