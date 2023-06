Opinión 18-06-2023

MOVIDOS POR LA COMPASIÓN…



Raúl Moris G. Pbro.







Cuando el evangelista Marcos nos relata la elección de los Apóstoles,(Mc 3, 13-19) el acento lo pone en la decisión soberana de Jesús, “llamó a los que él quiso”, en la solemne acción fundacional “los constituyó Doce” y en la cercanía de estos Doce con el Señor y con su misión “(…) los llamó Apóstoles, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar”.



Los acentos del relato de Mateo, que estamos contemplando hoy, son distintos; en su Evangelio la elección de los Apóstoles está precedida por la mención de la compasión de Jesús ante la multitud “(…) abatida como ovejas que no tienen pastor”; por su conciencia de la urgencia de la misión “La cosecha es abundante y los obreros pocos”; la decisión de poner la urgencia de esa tarea en las manos del Padre “(…) Rueguen al Dueño de los sembrados que envíe obreros para la cosecha”; y por la convicción de parte del evangelista de que los Apóstoles están llamados a ser signo que prolonga la acción del Señor con sus mismos gestos y palabras.



Uno de los sentimientos que mejor retratan la persona y la misión de Jesús es la compasión, será el resorte que mueve la acción del Señor de cara a los dolientes, de cara a los pobres, de cara a la muchedumbre anónima, de cara a sus propios discípulos.



El verbo que utilizan unánimes Marcos, Mateo y Lucas para transmitir esta experiencia singular que los testigos de Jesús les transmitieron, es el verbo griego Splankhnizomai, que está directamente relacionado con la palabra Splankhna, que en griego sirve para referirse en términos generales a los órganos internos, a las vísceras: hígado, riñones, intestinos, etc.; lo que en español diríamos “las entrañas”; el verbo alude a una conmoción afectiva que se hace sentir de manera física, a un apretarse o retorcerse, a una contracción interna de las vísceras, frente a una situación externa que nos toca o nos choca profundamente, que nos interpela de manera vital.



La conmoción de las entrañas -el movimiento de las vísceras- da cuenta de nuestra capacidad de abrirnos al otro, al dolor de los otros, a la alegría, a las esperanzas o a las aflicciones de los otros, apropiándonos de ellas, padeciendo también nosotros con ellas, haciéndonos solidarios y capaces de compartir con los otros sus vivencias como si fueran las nuestras; las entrañas aluden a nuestra capacidad de empatía, o dicho en un modo más propiamente cristiano, de nuestra compasión, si entendemos por ésta la capacidad que nos ha sido dada de hacer nuestro el sentir de los que caminan a nuestro lado, de los que han sido llamados como nosotros y con nosotros a participar de una misma suerte; de aventurarnos a establecer relaciones desde la experiencia de la horizontalidad; muy distinto de ese sentimiento menos noble, la lástima, que mira al otro desde arriba, desde una verticalidad descendente, que es capaz de percibir el dolor del otro, pero que no es capaz de percibir en el otro a un igual, a un hermano, a una hermana, cuya suerte no puede dejar de interpelarme; que no es capaz de construir con los otros un nos-otros.





Salvación-Sanación: en tres momentos de este Evangelio y prácticamente con las mismas palabras se nos hablará de la sanación, es Jesús al comienzo, el que aparece anunciando y sanando, son los discípulos, ahora Apóstoles, los que recibirán esta tarea en el envío y son ellos lo que prolongarán ya en el camino de la misión esta acción de Jesús. Mateo está convencido, y por eso es insistente en anunciárnoslo como buena noticia, que la presencia misión y acción de los Apóstoles no es otra cosa sino la prolongación efectiva de la presencia, acción y misión del mismo Jesús, que los Apóstoles son Signo de Jesús, por tanto de que su tarea es también signo y continuidad de Su compasión; y que no hay gesto más evangelizador, no hay mejor noticia que la que se anuncia con este signo: que el Señor se hace solidario, que ser del Señor, implica poner de manifiesto esta solidaridad, que la profunda conmoción que mueve el corazón de Jesús y que lo pone de camino en busca de seguidores que quieran asumir consigo su misión, es también la profunda conmoción que convierte al discípulo en Apóstol, que lo mueve a salir de su casa, a dejar lo suyo y a hacer suyo el sentir del Señor; y que esta compasión fecunda y gratuita de Jesús sigue fecundando a la Iglesia hasta el fin de la historia: “Gratis lo han recibido, entréguenlo gratis”.