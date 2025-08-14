Policial 14-08-2025

MTT Maule y Carabineros incrementan fiscalizaciones frente a nuevo fin de semana largo



Ante el feriado religioso de este viernes 15 de agosto, se estima que más de 150 mil vehículos transiten por las rutas de la región.



El Terminal de Buses de la capital provincial fue el punto de partida de una serie de operativos que se desarrollarán hasta este domingo en el contexto de la fiesta católica de la Asunción de la Virgen del 15 de agosto.

En tal sentido, se estima una mayor movilidad de pasajeros desde este rodoviario hacia distintos puntos de la zona, además del inminente aumento en la cantidad de vehículos que circularán por las diferentes vías locales y regionales.

De este modo, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Guillermo Ceroni, junto al capitán Juan Vidal, oficial inspector de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (SIAT) de Carabineros, en compañía de equipos técnicos de la policía uniformada, Conaset y de la División de Fiscalización del MTT Maule, encabezaron una ronda de controles dirigidos a los servicios de transporte público que ingresan o salen de este recinto curicano.



BUSES



El seremi Ceroni explicó que “el objetivo principal es evitar la ocurrencia de siniestros viales y ver que todos los buses cumplan con las condiciones adecuadas para que no tengamos problemas ni los pasajeros sufran lesiones o, en algunos casos, situaciones más graves. Es así que dentro de las exigencias a los buses interurbanos es que tengan sus cinturones de seguridad como corresponde, enseguida, tomar a los conductores la prueba de alcohol y de drogas, chequear que sus máquinas cuenten con el indicador de velocidad adecuado y que todos los neumáticos estén en condiciones óptimas.”

La máxima autoridad del transporte espera que esta intervención “contribuya no sólo en el hecho de ver las posibilidades de que no estén en buen estado los vehículos, sino también para poder fortalecer el llamado a la conciencia de la gente sobre los accidentes, muchos de los cuales se deben a una irresponsabilidad tras un volante, en este caso los buses, de los empresarios, de los conductores y, en definitiva, poder fortalecer la importancia de cumplir con todos los protocolos.”



CIFRAS



Por su parte, el capitán Vidal detalló que “a igual fecha del año anterior se registraron 74 accidentes en el tránsito con la lamentable cifra de una persona fallecida. Si bien es una víctima fatal, tenemos que tomar en consideración que esa pérdida es suficiente para focalizar nuestros servicios y orientar nuestra labor preventiva hacia la comunidad. Así, durante este fin de semana largo, hasta el domingo 17 de agosto vamos a tener un flujo de 150 mil vehículos que se van a desplazar por la Ruta 5 Sur, situación que será abordada con un reforzamiento en el despliegue de Carabineros mediante estos servicios especiales para lograr un control efectivo sobre los conductores.”

