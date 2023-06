Nacional 15-06-2023

Muerte de Sebastián "Cangri" Leiva será tratada La en "Enigma" de TVN



mediática muerte del exchico reality Sebastián "Cangri" Leiva se tomará el próximo episodio de "Enigma", el exitoso programa de TVN que se centra en diversos casos policiales.

"¿Por qué Cangri y sus compañeros fueron abandonados en el desierto y porqué la justicia boliviana no consideró que podría existir responsabilidad de estas muertes en las personas que los abandonaron?", preguntó el programa en sus redes sociales, donde además publicó un adelanto del episodio.

Tras desaparecer a comienzos de 2019, "Cangri" fue encontrado muerto el 24 de febrero de ese año junto a otra persona y con una vestimenta no adecuada para la zona altiplánica.

En su investigación la policía de Bolivia no encontró la presencia de sustancias extrañas y afirmó que la muerte de Leiva se produjo por hipotermia.

Dicho caso se podrá ver a través de la recreación de "Enigma" en el episodio de este jueves 15 de junio, el cual se emitirá en horario prime.