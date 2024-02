Crónica 10-02-2024

Mujer de Linares maneja el primer camión 100% eléctrico de América

Se trata de Joanna Ávila quien reside en el sector de San Antonio Lama y conduce la máquina que tiene autonomía de entre 300 y 500 kilómetros, y hace recorridos hacia el norte del país. “Desde niña andaba arriba de camiones, viajaba con mi papá, pero nunca me atreví a trabajar en eso, pues es un rubro complicado, pero estoy cumpliendo mi sueño”, comenta la conductora.



Joanna Ávila, de 32 años, vive, por su trabajo, 15 días en el norte del país y el resto del mes en la Región del Maule, precisamente en el sector de San Antonio Lama.

La mujer fue la elegida por Transportes Nazar para conductir el primer camión 100% eléctrico de nuestro país, máquina que tiene una autonomía de entre 300 y 500 kilómetros, además de contar con una batea para el traslado de sales de nitratos y un estanque para transportar salmuera.

Joanna es técnico en prevención de riesgos de profesión y trabajó 10 años en frigoríficos de frutas, sin embargo en 2020 decidió dar un giro en su vida y cambiar al rubro del transporte. Su inspiración por el área viene de su padre, quien lleva más de dos décadas conduciendo maquinaria pesada. “Desde niña andaba arriba de camiones, viajaba con mi papá, pero nunca me atreví a trabajar en eso, pues es un rubro complicado, pero estoy cumpliendo mi sueño”, comenta la conductora.

La mujer lleva dos años manejando este tipo de máquinas y lo que mayormente la sorprende de los camiones eléctricos es que no emiten ningún tipo de ruido, “Es una experiencia maravillosa, uno logra comprender que está borrando una gran huella de carbono de los equipos antiguos. Los frenos son regenerativos, lo que permite que alargue la autonomía del equipo y ahorrar, un respiro para el planeta”, relata Ávila.

“Nos sentimos orgullosos de pertenecer a este proyecto de innovación, pues somos pioneros y esto ratifica el compromiso con la promoción de las energías limpias y el cuidado del medio ambiente, potenciando así una industria más sostenible”, menciona Danna Astudillo, líder en Mantenimiento de Zona Norte de Transportes Nazar.

Las complejas rutas del norte

Joanna dice haber ingresado a un mundo dominado en su mayoría por hombres y reconoce que en un comienzo fue complicado, pues sentía que la miraban como “bicho raro”, poco capaz de realizar el tipo de trabajo, sin embargo con los meses eso cambió radicalmente.

“Lo más complicado es la ruta, en ocasiones es solo de una vía y a veces vienen vehículos en sentido contrario, hay que estar muy atenta, pues se me han cruzado camiones. El dejar el verde del sur y llegar a un clima muy seco fue algo brusco, pero eso se compensa porque tengo turnos que me permiten estar dos semanas con mi familia”, relata la mujer.

Recorrido actual del conjunto

Por el momento el conjunto 100% eléctrico realiza la ruta de nitratos, entre Coya Sur y el puerto de Tocopilla, en la Región de Antofagasta, 160 kilómetros ida y vuelta. Sin embargo, no se descarta que pueda realizar otras destino en el norte y en otras partes del país.

“El Volvo viene a romper esquemas, nosotros logramos hacer grandes rutas, pero sucede hay muchas variables que se deben enfrentar en el camino como el perfil de la ruta, la cantidad de subidas y de bajadas, la hora en la que viajo por tema de viento, la temperatura que hay en el lugar, pues si hace mucho calor se van a activar los ventiladores. Hay muchas variables quizás no nos permiten tener los 500 kilómetros”, comenta Danna Astudillo, líder en Mantenimiento de Zona Norte de Transportes Nazar.

La alianza entre SQM y Transportes Nazar es estratégica y su idea es seguir trabajando para lograr la descarbonixación dentro del mediano plazo.