Editorial 10-11-2026

Mujeres en el Senado

Como una forma de preservar la memoria institucional y relevar el aporte de las mujeres a la vida democrática del país, el Senado inaugurará el próximo martes 10 de noviembre, la Galería de Honor de las Senadoras de Chile, una exposición permanente que reunirá los retratos de las 34 mujeres que han ejercido como integrantes de la Cámara Alta desde 1953.

La iniciativa surge a partir de una muestra fotográfica instalada en 2020 con motivo del Día Internacional de la Mujer, la que destacaba a las primeras senadoras que tuvo el país. Seis años después, la presidenta del Senado, senadora Paulina Núñez Urrutia, impulsó la ampliación de esta colección para incorporar a todas las mujeres que han formado parte de la historia legislativa nacional.

La muestra estará acompañada por una placa conmemorativa que recuerda un hito fundamental para la participación política de las mujeres: la promulgación de la Ley N.º 9.292, publicada el 14 de enero de 1949, que reconoció el derecho de las mujeres a votar y ser elegidas en elecciones presidenciales y parlamentarias.

Cuatro años más tarde, el 13 de febrero de 1953, María de la Cruz Toledo se convirtió en la primera mujer en asumir como senadora de la República, abriendo el camino para nuevas generaciones de parlamentarias.

El texto introductorio de la exposición destaca que la democracia se fortalece cuando incorpora distintas miradas, experiencias y liderazgos, reconociendo la contribución que las senadoras han realizado al debate público, la elaboración de leyes y el desarrollo institucional del país.



