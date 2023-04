Crónica 29-04-2023

Mujeres: las más afectadas por la débil estructura del mercado laboral

- Con motivo del Día Internacional del Trabajador, el académico de la Universidad Autónoma de Chile, Dr. Guillermo Riquelme, analiza la “débil” estructura del mercado laboral y cómo la realidad sociocultural chilena afecta más a las mujeres en materia de empleos.



La caída de la actividad económica nacional y regional es un hecho y la débil estructura del mercado laboral, que no puede generar suficientes puestos de trabajo conforme crece la demanda, lo demuestra.

Aunque las cifras del Índice Mensual de Actividad Económica (IMACEC) de los últimos meses hayan sido más alentadoras de lo previsto, los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) para el trimestre móvil diciembre-febrero 2023, en materia de desempleo, confirman este escenario.

Así lo analiza el académico de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Dr. Guillermo Riquelme, con motivo de la conmemoración del Día Internacional del Trabajador. “El mercado del trabajo está dando clara evidencia de la debilidad estructural, con un crecimiento gradual del desempleo, en donde el aumento de la búsqueda de trabajo por las personas que estuvieron en un momento inactivas se está disparando con mucha fuerza, en especial, por parte de las mujeres”, explica.

Para Riquelme, este escenario era esperable después de una elevada liquidez económica en pandemia (especialmente en 2021), cuestión que duró hasta el 2022. Esto no sólo generó estragos en los precios, inflación (12,8% en 2022), sino también daño en la actividad económica productiva que no presenta las condiciones estructurales para recibir y soportar la “avalancha” de personas que ahora necesitan urgentemente trabajar.

Se espera que la parte más compleja de esta crisis laboral ocurra durante el segundo y tercer trimestre de este año.



INFORMALIDAD PARA LA MUJER

La tasa nacional de ocupación informal de las mujeres (29%) es mayor que la de los hombres (26,1%). “Es así como la fuerza de trabajo femenina pasó de 4.021.000, en enero 2022, a 4.220.000, en febrero 2023. Es decir, la fuerza de trabajo femenina aumentó en 199 mil personas en poco más de un año”, comenta Riquelme quien señala que el crecimiento no tuvo su compensación con los puestos de trabajo ofertados, lo que aumenta así la

tasa de desocupación femenina para alcanzar un 9% a nivel nacional para el último trimestre móvil informado. En cambio, los hombres sólo alcanzan el 7,9% en igual período.

El académico advierte que los trabajos que absorbieron, en parte, el aumento en la búsqueda de empleos por parte de las mujeres, se sitúan en los sectores silvoagropecuario, comercio y servicios, mismos que presentan históricamente la mayor precariedad laboral, consecuentemente, a su mayor tasa de informalidad.

En el caso del sector silvoagropecuario la informalidad alcanza el 64%, mientras que en el comercio y los servicios supera el 33% (según datos INE trimestre móvil diciembre-febrero 2023); ambos sectores que tradicionalmente generan numerosas plazas de trabajo en el Maule.