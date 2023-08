Política 08-08-2023

“Mujeres por la Memoria”: Feministas del Maule se organizan para conmemorar 50 años del golpe



Como un quiebre institucional que dejó profundas heridas en la sociedad chilena, calificó el golpe cívico militar del 11 de septiembre de 1973, el recién creado colectivo “Mujeres por la Memoria”.

El grupo, conformado por mujeres de las provincias de Talca, Curicó y Linares, realizará una serie de eventos para recordar los 50 años del golpe y exigir verdad, justicia y no repetición. “El esfuerzo nace de la necesidad de recuperar nuestra memoria histórica y manifestar que nunca más en Chile puede haber un golpe”, sostuvo una de las convocantes, Lilian Letelier, quien participó en el movimiento feminista que hizo frente a la dictadura en la década de los ochenta.

“Nos organizamos porque desde las mujeres adultas y adultas mayores no sentimos que exista un relato y mucho menos que se haya hecho justicia. Algunas han partido y seguimos ante un Estado que ha sido ineficiente en la recuperación de la memoria y en la búsqueda de justicia. Generaremos actividades que nos permitan articularnos y luchar contra el negacionismo”, señaló.

El encuentro -que tuvo lugar en la sede de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) en Talca- reunió a defensoras de los Derechos Humanos, ex presas políticas y familiares de detenidos desaparecidos. Todas coincidieron en que la democracia es la única forma de gobierno que resguarda derechos y libertades.

Entre los actos que efectuará “Mujeres por la Memoria”, se encuentran un conversatorio y una velatón vestidas de luto.