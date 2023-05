Opinión 05-05-2023

Mujeres que no quieren ser madres

Ivonne Maldonado

Directora Carrera de Psicología

Universidad de Las Américas Sede Concepción



Cuando una mujer decide no ser madre lo más probable es que reciba cuestionamientos como: “eres egoísta”, “¿quién te va a cuidar en la vejez?”, “las mujeres nacimos para ser madres”, “cuando quieras ser madre ya no vas a poder y te arrepentirás”, las cuales son ideas irracionales construidas socialmente y que han determinado el rol de madre como una labor central en la vida de las mujeres.

Es importante avanzar, entender y comprender que las mujeres tenemos derechos sexuales y reproductivos que aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones libres e informadas respecto a estas áreas de su vida y de ejercerlas sin ningún tipo de coacción o violencia.

Entonces, si es un derecho tomar una decisión libre e informada en cuanto a la vida sexual y reproductiva ¿Por qué muchas mujeres siguen guardando en su interior la culpa por no cumplir con las expectativas de otros? Al parecer, existe aún una incongruencia que se debe hacer a un lado para dar paso a acciones y discursos alineados, que nos permitan ser coherentes en lo declarativo, lo conductual y cognitivo.

La elección de no ser madre es una decisión importante y no azarosa, seguramente esa mujer ya se preguntó y replanteó su decisión muchas veces antes de tomarla, por lo tanto, lo que corresponde a su entorno es respetar esta decisión y con ello no estoy diciendo que necesariamente se esté de acuerdo, pero el respeto implica aceptación.

Mujeres libres, autorealizadas con sus propios sueños y expectativas, sin depender del qué dirán, aportando a la sociedad desde sus distintos roles, valorando y visibilizando lo que son y no lo que debiesen ser.