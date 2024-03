Mujeres y ciencia Mujeres y ciencia

Opinión 08-03-2024

Mujeres y ciencia



Estamos en una nueva conmemoración del Día de la Mujer, una fecha que nos invita a pensar en cómo garantizar sus derechos y lograr la igualdad en pro del desarrollo sostenible. En este sentido, es inevitable notar que aún persisten muchas brechas, entre ellas la participación de las mujeres en el campo científico. Según la “Tercera Radiografía de Género”, realizada por el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, del total de personas haciendo investigación en Chile apenas un tercio (35%) son mujeres. Más dramáticos son los números que evidencian el escaso acceso de mujeres a carreras del área STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Para el año 2020, sólo el 8% de mujeres se titularon de disciplinas vinculadas a estas materias, mientras que el promedio OCDE llega al 16%. De hecho, somos el cuarto país con menos mujeres tituladas en STEM.



Lo cierto es que, si bien hemos avanzado en reducir las brechas de género e incentivar a que más mujeres se desempeñen en los campos de la ciencia, tecnología y la investigación, los esfuerzos no son suficientes. Para revertir esta realidad, creo que es esencialmente necesario dar visibilidad a mujeres de éxito que puedan convertirse en referentes (o role models) para que más niñas se interesen por descubrir y formar parte de estos rubros fascinantes y llenos de oportunidades. Para así desterrar, desde etapas tempranas, los estereotipos asociados. De esta forma no sólo progresaremos en términos de equidad, sino también en la generación de oportunidades, considerando que al 2050 cerca del 75% de los empleos estarán vinculados al ámbito STEM.



Todos estos indicadores deben ser señal de alerta, pero a la vez una invitación a activarnos para que más niñas y mujeres puedan acceder, permanecer y desarrollar todo su potencial en las diversas áreas de las ciencias e investigación. ¿Qué esperamos para impulsar caminos que vayan en esta dirección? Hacerlo es avanzar en dignidad y mayor justicia social para fortalecer el talento femenino.



Susana Cabello

Directora Ejecutiva Instituto Milenio de Biología Integrativa (iBio)



Elena Vidal

Investigadora Asociada iBio

Directora Programas de Doctorado Universidad Mayor







