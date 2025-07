Social 10-07-2025

Mujeres y madres del Maule se impulsan con Fundación Banigualdad y ya suman más de cinco mil emprendedores

- En la región, más de 3.800 son mujeres y de esta cifra, más de 2.300 son madres que han dado vida a sus proyectos con capacitación, apoyo y microcréditos de la organización: hay cupos abiertos para quienes quieran sumarse.



En el corazón del Maule, el emprendimiento ha dejado de ser una opción lejana: se ha convertido en una realidad palpable para miles. Son más de 5.250 las personas que hoy avanzan confiadas en sus ideas, gracias al respaldo de Fundación Banigualdad, que les entrega herramientas concretas para el crecimiento.

De ese total, más de 3.800 son mujeres que dieron el paso de emprender, y dentro de ellas hay 2.300 madres que, entre el cuidado de sus hijos y las labores del hogar, también hacen funcionar sus negocios. El dato es más que estadístico: es una radiografía del aporte femenino y materno al desarrollo regional.

Banigualdad no sólo facilita acceso a microcréditos: también ofrece capacitaciones en gestión, marketing y finanzas, además de acompañamiento individualizado y trabajo en comunidad. Así, cada emprendedor crece con respaldo, y no con expectativas vacías.

Además, en el Maule la red de emprendedores se extiende por múltiples comunas —Talca, Curicó, Linares, Parral y más—, demostrando que el apoyo territorial está presente. Las ideas que han comenzado como proyectos caseros ya están conectadas a tiendas locales, ferias y puntos de venta que dan visibilidad y volumen.

Según explican desde Banigualdad, el foco está en “dar más que un microcrédito: acompañamos paso a paso, desde el plan de negocio hasta la apertura al mercado”. Este enfoque ha permitido que más personas vean el emprendimiento no como un riesgo, sino como una oportunidad real de cambio.

La invitación está abierta. Quienes estén pensando en dar el puntapié inicial al propio negocio o en ampliar el que ya tienen, pueden postular a través del sitio web www.banigualdad.cl de la fundación, donde encontrarán toda la información de inscripción y los requisitos.