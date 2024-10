Nacional 06-10-2024

Multas, excusas y feriados: Todo lo que hay que saber a tres semanas de las elecciones de octubre

Durante esta mañana el Servel dio a conocer el listado de vocales de mesa, como también las novedades que habrá en estos comicios respecto de los anteriores.

El próximo 26 y 27 de octubre se celebrarán las elecciones municipales y regionales 2024 donde se deberá votar por un gobernador regional, consejero regional, alcalde y concejal. A tres semanas de que se celebren, el Servicio Electoral (Servel) dio a conocer este sábado la nómina de vocales de mesa, así como detallar todo lo que hay que saber para estos comicios: desde las multas que se aplicarán para a aquellos que no ejerzan su deber de vocal de mesa, quiénes pueden excusarse y si hay un día feriado. La información fue entregada en un punto de prensa en el que el Presidente del Consejo Directivo del Servel, Andrés Tagle hizo un llamado a los 15.450.377 electores convocados a revisar su mesa y local de votación en consulta.servel.cl. y recalcó la importancia de verificarlo, ya que el lugar de votación puede haber cambiado desde la última elección.

Asimismo, indicó que hay novedades y una de ellas es que solo será feriado legal el domingo 27 de octubre y "no es irrenunciable". Sin embargo, de todas formas habrá una restricción en los centros comerciales que es la que se señala en el N° 7 del artículo 38. En tanto, el día sábado será un día normal, por lo que el comercio podrá operar sin restricciones. Asimismo, Tagle destacó que serán unos comicios de "gran magnitud", ya que hay 18.026 candidatos y señaló que la labor de los vocales de mesa en la votación y el escrutinio será fundamental. De hecho, indicó que "la inasistencia (vocales) puede generar que las mesas no se instalen, impidiendo el derecho de sufragio a cientos de personas".