viernes 22 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Editorial 21-08-2025
    Multas por no sufragar
    Fijando los casos en que se exceptuará la aplicación de multa por no concurrir a votar en elecciones populares, la Comisión de Gobierno Interior despachó a la Sala de la Cámara el proyecto que modifica la ley N°18.700, orgánica constitucional de Votaciones Populares y Escrutinios, para sancionar el incumplimiento de la obligación de sufragar.
    La Sala aprobó en general la iniciativa el pasado 14 de julio y retornó a la comisión para revisar una serie de indicaciones presentadas al texto.
    Al respecto, la comisión aprobó en esta jornada la indicación de la diputada Joanna Pérez y del diputado José Miguel Castro que dispone un nuevo artículo 139 bis que señala que “los ciudadanos que no voten recibirán una multa de media a tres UTM”. Esto es entre 34 mil y 206 mil pesos, aproximadamente.
    La norma, así, excluye de la sanción a los extranjeros con derecho a sufragio (avecindados con más de 5 años en el país), ya que la Constitución define como “ciudadanos” a los chilenos que hayan cumplido dieciocho años de edad o extranjeros nacionalizados, por ejemplo.
    Para estos casos, las excusas podrán presentarse hasta el día de la elección en la plataforma web del Servicio Electoral. De igual modo, se podrán cursar ante Carabineros de Chile. Ambas instituciones emitirán el respectivo certificado.
    Freddy Mora

