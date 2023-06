Crónica 03-06-2023

Multifondos de pensiones se desploman en mayo y todos registran números rojos en lo que va de 2023

Ninguno de los multifondos de pensiones se salvó en mayo. Según el último boletín de Ciedess, los más riesgosos, A y B, registraron pérdidas de -0,71% y -0,90% respectivamente, mientras que el fondo C, de riesgo moderado, presentó una caída de -0,93%.

Por su parte, los más conservadores D y E, obtuvieron resultados de -1,16% y -1,39% cada uno. En su informe, la consultora explicó que en el desempeño mensual de los multifondos A y B impactó la variación en los precios de los instrumentos de renta variable, observándose a nivel externo, resultados mixtos en los principales índices internacionales; mientras que, a nivel local, se registró un incremento del IPSA. "Los mercados siguen estando afectados por el conflicto Rusia-Ucrania, las tensiones EE.UU.-China, los posibles movimientos de tasas por parte de la Reserva Federal (Fed) y los temores a una recesión global. Asimismo, durante el mes, destacaron las tensiones en el sistema bancario y el conflicto en torno al techo de la deuda en EE.UU., además de los débiles resultados de China", señaló. Mientras que, en el plano nacional, dijo el centro de estudios, fue relevante "el resultado de consejeros constitucionales y la activación del Requerimiento de Capital Contracíclico por parte del Banco Central". En cambio, indicó Ciedess, la rentabilidad de los fondos más conservadores C, D y E se explica por los resultados de las inversiones en títulos de deuda local y por el desempeño de los instrumentos de renta fija extranjeros. Sobre esto, apuntó que "a nivel externo, se registró una contribución negativa por parte de la renta fija internacional; mientras que a nivel local se observó un alza en las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, impactando negativamente a los fondos conservadores a través de las pérdidas de capital. Esto último se explicaría por una inflación que se resiste a ceder, la discusión de un nuevo retiro y el traspaso de factores de riesgos externos". Números rojos en 2023 De acuerdo con Ciedess, en lo que va de 2023, enero a mayo, se aprecian resultados negativos para todos los multifondos. Los fondos más riesgosos, A y B, registran caídas de -5,64% y -4,49% respectivamente, mientras que el fondo C presenta una baja de -3,68%. Por su parte, los fondos más conservadores D y E obtienen pérdidas de -3,34% y -3,13% cada uno.