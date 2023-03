Agricultura 02-03-2023

Municipalidad de Cauquenes entrega ayuda a pequeños agricultores afectados por incendios



Con recursos propios municipales y apenas ocurrida la emergencia y previendo sus negativos efectos en la vida de agricultoras y agricultores de la comuna, la alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez comenzó a gestionar la entrega de ayuda para aquellos pequeños propietarios de predios agrícolas y que no reciben beneficios de otros organismos o programas del Estado.

Luego de la aprobación unánime de parte del Concejo Comunal de los fondos para enfrentar la emergencia, el Departamento de Desarrollo Rural inició los trámites para la adquisición de 500 fardos de alfalfa lo que implicó una inversión de 5 millones de pesos.

De esa forma ya se hizo entrega de la ayuda consistente en 20 fardos para cada pequeño agricultor, cuyos predios fueron afectados por el paso de las llamas producto de los incendios que afectaron la comuna las primeras semanas de febrero.

La alcaldesa Nery Rodríguez Domínguez encabezó la entrega de la ayuda efectuada en el estadio Manuel Moya Medel y en la oportunidad señaló que “queremos que cada vecina y vecino de nuestra comuna no se sientan solos ante la emergencia y tengan presente que estaremos siempre junto a Ustedes”.

En la actividad estuvieron presentes los concejales Guillermo García, Matías Castro y Nelson Rodríguez y al respecto éste último indicó que “esto es lo que da sentido a nuestra labor como autoridades y representantes de la comunidad, el poder ayuda a la gente”.

Los 500 fardos entregados fueron adquiridos con fondos propios de la municipalidad, ello logrado gracias a la eficiente gestión financiera que ha permitido al municipio contar dinero disponible para enfrentar estas emergencias.

La jefa comunal en la oportunidad además señaló que ya se está efectuando la compra de polines y mallas para apoyar la recuperación de cercos de quienes resultaron afectados por las llamas y que no son usuarios de INDAP.