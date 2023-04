Crónica 01-04-2023

Municipalidad de Longaví entrega subvención a Cámara de Comercio para implementar programa de seguridad en el área urbana

- Dos nuevos vehículos y dos motocicletas tendrá la comuna de Longaví para ayudar en las labores de patrullaje a las policías con el objetivo de poder brindar mayor seguridad a los comerciantes y a la ciudadanía.

En el salón multipropósito del estadio municipal se realizó la ceremonia de seguridad pública, cuyo objetivo fue entregar una subvención municipal a la Cámara de Comercio de Longaví para la implementación de más seguridad para los vecinos y vecinas del radio urbano.

El alcalde Cristian Menchaca, estuvo acompañado del diputado Gustavo Benavente, el Coronel de Carabineros de la prefectura de Linares, Carlos Tapia, Comisario Miguel Cancino y representantes de la PDI.

Al respecto indicó que “ no es labor de las municipalidades y de los comerciantes cuidar sus propios negocios, son las policías las que tienen que velar por el tema de seguridad, pero hemos visto la imposibilidad producto de las leyes que ya están obsoletas y hemos visto también en el último proceso de la justicia chilena que es tan garantista, donde se la da más garantías a los delincuentes y menos garantías a las víctimas, por lo tanto esta nueva ley que se aprobó en la Cámara Baja, es muy potente porque se entrega mayores facultades a Carabineros. Por ello, este proyecto que hemos realizado junto a la Cámara de Comercio es muy loable, porque habla de una coordinación entre lo público y lo privado y que va en beneficio directo de cada uno de los habitantes de la comuna de Longaví”

En tanto, el diputado, Gustavo Benavente, , manifestó que “todo lo que tenga que ver con la seguridad de los chilenos y chilenas, siempre será bienvenido y en especial por nuestras Pymes que han sido también duramente atacadas por las delincuencias, esto revela que la seguridad no solo es exclusiva de nuestras policías, también es la comunidad organizada la que también puede llevar adelante este tipo de iniciativas donde se une lo público con lo privado”.

“Precisamente, acabamos de aprobar en sala un proyecto de ley que fortalece las potestades de Carabineros frente a la delincuencia, la ley Naín-Retamal, y estas son iniciativas parlamentarias que estaban descansado en el Congreso hasta que el gobierno decide ponerle urgencia”, agregó

Finalmente, el Coronel Carlos Tapia de la Prefectura de Linares, señaló que “es un tremendo apoyo a la labor de Carabineros, pero la seguridad no es sólo de la policía, Carabineros y la PDI. La seguridad es de todos, todos debemos darle combate a la delincuencia, son muchos los actores que estamos llamado a la prevención, y qué mejor que estos vehículos que ha subvencionado la municipalidad a la Cámara de Comercio” .