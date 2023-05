Social 18-05-2023

Municipalidad de Longaví prepara los “Súper Lunes” con operativos de retiro de chatarras

Desde el día lunes 22 de mayo hasta el día lunes 16 de junio, se realizarán los operativos de retiros de chatarras. Para ello el Departamento de Servicios Generales del municipio longaviano, entregó las fechas y lugares donde podrán ir a dejar sus artefactos que ya no ocupan.

La primera jornada se realizará en el sector de La Quinta Sur, en la sede vecinal “Nueva Unión”, el día lunes 22 de mayo, luego se trasladarán hasta el sector de La Quinta Norte, el día lunes 29 de mayo, específicamente en la cancha de fútbol del club San Francisco; posteriormente se realizará en la plaza de Los Cristales el día lunes 5 de junio, luego el día 12 de junio será el turno para los vecinos del área urbana de la comuna, ya que se podrá ir a dejar los artefactos a la cancha número 2 del estadio municipal, y, finalmente, el día lunes 19 de junio será el turno para los vecinos de Miraflores, dónde podrán ir a dejar sus artefactos hasta el gimnasio de la localidad.

“Estamos programando este operativo que es una necesidad para muchas familias, y el departamento de servicios generales ha entregado esta programación para que los vecinos desde ya se puedan organizar y botar las cosas que ya no ocupen como cocinas, microondas, muebles viejos y artefactos electrónicos. La idea es otorgar mayor comodidad a sus viviendas”, dijo el alcalde Cristian Menchaca.

No se aceptarán colchones y basuras, sólo artefactos como refrigeradores, cocinas a gas, lavadoras, microondas, computadores, televisores y muebles viejos, entre otros.