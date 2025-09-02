Crónica 02-09-2025

Municipalidad de Longaví realizó lanzamiento de programación de Fiestas Patrias 2025

- En el frontis del municipio local se llevó a cabo la primera actividad de Fiestas Patrias, la principal novedad en el calendario de actividades. lA presentación del grupo nacional Bafona programado para este miércoles 3 de septiembre en el Gimnasio municipal.

El ambiente festivo ya se vive en la comuna de Longaví, luego de escuchar las primeras tonadas de cuecas, y la presentación del programa municipal 2025 para celebrar y homenajear a la Patria.

La actividad fue liderada por la máxima autoridad comunal, Jaime Briones Jorquera, concejales y comunidad, que se informó de las primeras actividades que tendrá la comuna en el mes de septiembre.

Al respecto, el jefe alcalde destacó la cartelera cultural y deportiva: “agradecer la presencia de los concejales, el representante de la senadora Paulina Vodanovic, Rodrigo Hermosilla, y damos comienzo al mes de la patria con las actividades elaboradas por la Dirección de Desarrollo comunitario. Habrá desfiles sectoriales en esta celebración, además la presentación del grupo nacional Bafona que se presentará este miércoles en el Gimnasio municipal, la presentación del Cuadro Verde el día 6 de septiembre, y en el plano deportivo tendremos la carrera de bicicleta de montaña, que ya es todo un clásico para el 18 en la comuna, donde vienen exponentes de toda la región a competir en nuestra comuna”. También se realizará la actividad de “Cuecas premiadas” el día 18 de septiembre en el Gimnasio municipal”.

SEGURIDAD

En materia preventiva, el Alcalde de la comuna junto a la Delegada presidencial provincial Aly Valderrama, El departamento de seguridad municipal y Carabineros de Chile, lanzaron la campaña preventiva “Un 18 con Zero riesgos”, donde dieron a conocer las fiscalizaciones y recomendaciones que harán durante el mes de septiembre.

Al respecto, el Capitán Diego Rivera, señaló que “la idea es celebrar de manera tranquila y con responsabilidad, y nosotros como Carabineros vamos a estar desplegados realizando controles para evitar el aumento de accidentes y la conducción en estado de ebriedad. También hacemos un llamado a no ocupar el hilo curado que está penado por ley”.

