Crónica 06-11-2026

Municipalidad de San Javier presenta denuncia por la pérdida de más de $40 millones tras realizar un arqueo de caja de fondos municipales

Hasta el Ministerio Público llegó ayer el alcalde (S) de San Javier, Luis Reveliño Alarcón Núñez, acompañado del administrador municipal, Adolfo Martínez Henríquez; el asesor jurídico, Héctor Hernández Bórquez; y el director de Administración y Finanzas, Franco Ortega Tejo. La comitiva presentó una denuncia por un faltante superior a los 40 millones de pesos en las arcas municipales.

La situación fue detectada mediante un arqueo de caja solicitado previamente por el alcalde (S), como parte de una revisión de los procedimientos financieros del municipio.

“Hace un tiempo solicité que se hiciera un arqueo en la caja municipal y hoy hemos podido detectar que faltan recursos públicos. Estamos acá porque somos responsables de la buena administración y del cuidado de esos recursos”, manifestó el alcalde (S) Alarcón.

Ante estos antecedentes, la autoridad comunal confirmó que se instruyó un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias del faltante y determinar eventuales responsabilidades funcionarias.

El asesor jurídico municipal, Héctor Hernández Bórquez, explicó que las revisiones responden a un mandato de fiscalización interna dispuesto por la autoridad, con el propósito de examinar los procedimientos de control y resguardo de los recursos públicos.

Asimismo, señaló que los hechos podrían constituir un delito de malversación de caudales públicos u otra figura penal, cuestión que deberá esclarecer el Ministerio Público.

Ambos procedimientos tienen objetivos distintos: el sumario administrativo busca establecer posibles infracciones a los deberes funcionarios, mientras que la Fiscalía investigará si los hechos constituyen un delito y quiénes podrían tener responsabilidad penal.

El alcalde (S) Alarcón recalcó que toda irregularidad detectada será denunciada, independientemente del monto involucrado.

“No permitiremos que nadie haga mal uso de los recursos públicos, que nadie hurte o robe ni siquiera un peso. Este es el dinero de todos los sancavierinos y hay tantas necesidades en esta comuna”, expresó la autoridad.

Finalmente, la Municipalidad de San Javier reiteró su compromiso con el resguardo del patrimonio público, mientras avanzan las diligencias destinadas a esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades que correspondan.

