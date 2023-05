Social 05-05-2023

Municipio de Colbún y Colbún S.A. desarrollarán la primera planta de reciclaje para la comuna

● En el centro de acopio se reciclarán residuos como papel, cartón, botellas de vidrio y botellas plásticas PET.

La Municipalidad de Colbún y la empresa Colbún S.A. se reunieron para recibir el diseño final de la nueva planta de reciclaje que se instalará en la comuna, desarrollada por la consultora Gestambiente. El centro de acopio, que se está trabajando desde el año pasado, se construirá en un terreno de propiedad municipal de 1.500 metros cuadrados y tendrá como propósito gestionar los residuos generados en la comuna de Colbún, permitiendo así reducir la basura y reciclar residuos tales como papel, cartón, botellas de vidrio y botellas plásticas PET.

Pedro Pablo Muñoz, alcalde de Colbún, expresó que “hoy nos han entregado oficialmente el diseño de la infraestructura que esperamos tener en un tiempo no muy lejano, dando así un primer paso para nuestra planta de reciclaje. Hoy el municipio y su comuna están preocupados del medio ambiente y estamos empezando a trabajar en una tarea en la cual me comprometí y ya es una realidad, en conjunto con la empresa Colbún S.A. Esperamos sumar a más entidades en este gran desafío, para que Colbún sea una comuna que respete el medio ambiente y se preocupe del reciclaje”.

La entrega del diseño de la planta de reciclaje considera: modelo de negocio, anteproyecto, proyecto de ingeniería y arquitectura. Además, propone la instalación de zonas de recepción, acopio y manejo de residuos (pesaje, clasificación, compactación y enfardado), una oficina administrativa y estacionamientos de cargas, entre otras unidades.

Carolina Jacques, Jefa de Asuntos Públicos de Colbún S.A. en el Maule, manifestó que “para nosotros es muy importante trabajar las temáticas medioambientales. Hoy entregamos el diseño de un proyecto que se viene desarrollando hace tiempo y este es un hito, el poder entregar formalmente la carpeta técnica y hacer la presentación. Estamos muy contentos de seguir trabajando y es una preocupación todo lo que implique gestión y manejo de residuos de la comuna”.

Para contribuir al desarrollo sostenible de la comuna de Colbún, se estableció una colaboración entre la Municipalidad de Colbún y Colbún S.A. con el fin de fomentar la economía circular y preservar el entorno. La planta de reciclaje es esencial en la transición hacia este objetivo en Chile ya que asegura que cualquier residuo generado, que no pueda ser valorizado, sea eliminado de manera adecuada. Para lograr esto, la Ley REP N° 20.920 establece eliminar el 90% de los vertederos ilegales en el país para el año 2040, con una reducción del 50% para el año 2030.

Cabe mencionar que este año el proyecto contempla un trabajo de levantamiento de fondos para su implementación, gestiones de permisiología y eventual construcción.