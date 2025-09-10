Social 10-09-2025

Municipio de Linares homenajeó a Miguel Ángel Venegas Salgado por sus 50 años de trayectoria en las comunicaciones

- Alcalde Mario Meza y Concejo Municipal destacaron la labor del conocido locutor y periodista

Ayer, en el salón del edificio consistorial, el Municipio de Linares a través de su alcalde Mario Meza y Honorable Concejo Municipal rindieron homenaje a los 50 años de trayectoria del locutor y periodista.

Durante su intervención, al inicio de la sesión del Concejo Municipal, el alcalde Mario Meza señaló que “el 9 de Septiembre de 1975, el entonces joven estudiante del Instituto Politécnico, Miguel Ángel Venegas Salgado, ingresó por primera vez a Radio Soberanía de Linares. En esa emisora que supo descubrir sus condiciones de comunicador, tuvo la ocasión de conducir programas de gran audiencia como “Súper Onda Musical” y “Capissimo”, entre muchos otros. También fue lector y luego director del emblemático programa radial “Vistazos”.

“Otro de sus hitos significativos fue convertirse fue el primer locutor en cubrir las alternativas del Festival de la Canción de Viña del Mar, para Radio Soberanía, lo que realizó durante 5 años, en la década de 1980, entrevistando a las principales figuras del evento de la ciudad jardín”.

“En otro aspecto, formó parte del equipo realizador del primer noticiario en la incipiente televisión por cable, llamado “Tele Informe”, en Telered Linares. Posteriormente, se transformó en conductor de noticias por largo tiempo en Canal 2”.

2En 1994 ingresó también a Diario El Heraldo, y en el año 2006, en este mismo medio de comunicación, asume el cargo de director, que ostenta hasta hoy, llevando a cabo el proceso de transformación desde la linotipia a la era digital”.

“A finales de la década del 90, asume otro desafío: estudiar periodismo en la Universidad de Santiago de Chile, USACH, obteniendo así su título profesional de Periodista y Licenciado en Comunicación Social”.

“Paralelamente se ha desempeñado con mucho éxito como animador de Festivales de la Canción y de los más importantes eventos realizados en la zona, presentando a figuras del espectáculo de nivel nacional e internacional”.

“Actualmente conduce en Radio Buena Nueva los exitosos programas “Época Inolvidable” y “Noche de Estrellas”.

2Junto a su destacada trayectoria en las comunicaciones, ha mantenido inalterable una cualidad que le ha hecho ganar el respeto y cariño de la comunidad linarense: Su humildad”, expresó.

HOMENAJEADO

En la oportunidad, el locutor y periodista Miguel Ángel Venegas Salgado, formuló agradecimientos al Alcalde Mario Meza y Concejo Municipal, precisando que “me siento reconocido en vida, que es lo más importante. Desde el cielo sé que mi mamá y mi abuelita, que me criaron y educaron con tanto esfuerzo y sacrificio, estarán orgullosas. También es relevante que en esta ocasión estuvieran presentes mi esposa, mi hijo, familiares, amigos, colegas y mi jefe en Diario El Heraldo, Yamil Najle. En tanto, mi primer jefe en la Radio Soberanía, Alfonso Astete, no pudo asistir por un viaje a Santiago, pero también comparte este momento que para mí ha sido inolvidable. Y tal como ha sido en estos 50 años, espero seguir aportando con un granito de arena a mi ciudad desde este maravilloso mundo de las comunicaciones”.

