jueves 09 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 09-10-2025
    Municipio de Linares y CORMA firmaron convenio para enfatizar la prevención de incendios forestales
    Ayer, en el Aeródromo de Linares, la Municipalidad, representada por el alcalde Mario Meza, firmó un convenio con la Corporación de la Madera (CORMA) para enfatizar la prevención de incendios forestales.
    De acuerdo a lo manifestado por el alcalde, “este acuerdo materializado a través de la Unidad de Desastres y Riesgos, permitirá unir esfuerzos entre el municipio y las empresas forestales que operan en nuestra precordillera, con el propósito de fortalecer el trabajo conjunto”.
    “Los expertos señalan que vamos a tener una de las temperaturas más altas de la década durante la temporada de verano, y por ello estamos fortaleciendo la prevención en los cajones precordilleranos de Ancoa y Achibueno. El aeródromo municipal está entre las múltiples acciones que podemos utilizar ante la eventual ocurrencia de desastres y emergencias, pero también para combatir los incendios forestales cuando se requiere una respuesta temprana”, aseveró el jefe comunal.
    Freddy Mora

