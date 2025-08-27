Crónica 27-08-2025

Municipio presentó nuevo equipamiento para la Seguridad Pública de Linares

- Incluye 7 nuevas cámaras de televigilancia y un dron de última generación

Ayer, se realizó la presentación de nuevo equipamiento para fortalecer el trabajo de la Dirección Comunal de Seguridad Pública, gracias al esfuerzo conjunto del Municipio, la Corporación de Desarrollo Privado y el Honorable Concejo Municipal.

El alcalde Mario Meza explicó que “se trata de 7 nuevas cámaras de televigilancia en puntos estratégicos de la ciudad, un dron DJI Mavic Pro 4 de alta tecnología que se suma al trabajo de Carabineros y PDI, 5 equipos portátiles de comunicación Motorola R2 y una antena Starlink para mantener conectividad en sectores urbanos, rurales y precordilleranos”.

“Del mismo modo- agregó- el nuevo equipamiento incluye también botas, pantalones y chaquetas para más de 60 funcionarios de Seguridad Pública”.

En tanto, Cecilia Rojas , de la Corporación de Desarrollo, manifestó que los equipos solicitados cumplen con los requerimientos técnicos para operar con las frecuencias radiales con las que cuenta Seguridad Pública. Hacemos mención que, el sistema de comunicación radial es el más confiable en caso de emergencia, a diferencia de la telefonía celular que sufre interrupciones constantemente”.

“En cuanto a la conectividad de internet, debemos mencionar que, a pocos kilómetros del centro de nuestra ciudad, la conexión a internet se pierde completamente, dificultando las comunicaciones y uso de aplicaciones necesarias para el desarrollo de nuestras operaciones. De este modo, contar con un equipo Starlink es vital para que el despliegue, principalmente en la atención de emergencias sea más efectivo”, expresó.

En la misma línea, el jefe de Seguridad Pública, Rodrigo Beals, dijo que “la adquisición de un dron es un apoyo tanto a las operaciones de seguridad como las de emergencia. Contar con una visualización de los operativos que realizamos, es una labor que habitualmente desarrollamos con nuestro sistema de cámaras de vigilancia, sin embargo, como expresamos anteriormente, hay sectores que no están cubiertos por nuestro sistema y es ahí donde la utilización de un dron con apoyo de imágenes es vital”.





