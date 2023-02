Crónica 18-02-2023

Municipio y Gobierno Regional comprometieron apoyo a los vecinos por incendios forestales en Longavi

La Gobernadora Regional Cristina Bravo junto al Alcalde Cristian Menchaca se reunieron con los vecinos del Canelo y el Millico para ver en terreno la magnitud del incendio de Río Blanco.



La Gobernadora Regional Cristina Bravo, junto al Alcalde de la comuna de Longaví Cristian Menchaca, visitaron los sectores cordilleranos de Canelo y el Millico, para ver en terreno la magnitud del incendio de Río Blanco, el que ya ha consumido más de 5 mil hectáreas.

La idea de la visita fue ofrecerles ayuda a los lugareños que viven de la producción del carbón, la venta de leñas, y el turismo, por lo que se han visto muy perjudicados por esta emergencia, pero de todas maneras se han unido para realizar trabajos para contener el fuego y también una olla común para alimentar a todos los voluntarios que apoyan en la emergencia.

“Primero que todo hay que señalar que está es una preocupación que tenemos hace varios días, este incendio data de larga data, por lo menos entre 30 y 40 días y por la geografía nos explicaban tanto Conaf, como Senapred, es difícil llegar con recursos de helicópteros y aviones, pero hoy día tenemos una afectación de más de 5000 hectáreas y la preocupación que tiene el alcalde es que se activen otros focos en la región, porque hay pocos recursos y sabemos que es fundamental que no suban las temperaturas, porque si no todo el recurso se puede ir a apagar otro foco, por la prioridad es la vida de las personas y las viviendas. Es fundamental controlar el foco de Río Blanco, porque el incendio lleva más de 30 días y hay mucha afectación de flora y fauna”, indicó Cristina Bravo, Gobernadora Regional del Maule.

La gobernadora regional, Cristina Bravo, señaló que, “El compromiso con la comuna de Longaví está, hoy junto alcalde Cristian Menchaca, visitamos a los vecinos y vecinas del sector cordillerano, porque sabemos que hoy lo están pasando mal, están combatiendo un incendio que lleva más de 15 días activos, y sus actividades económicas son mermadas producto de la emergencia, y hoy le hemos comunicado que le daremos apoyo a las personas que extraen carbón y leña, y veremos cómo apoyamos a través de los organismos técnicos a las personas que realizan turismo en la cordillera de la comuna”.

La máxima autoridad de la Región del Maule indicó que hasta el momento no hay viviendas afectadas, sin embargo, hasta ahora el incendio se encuentra cercano a sectores poblados, por lo que los vecinos siguen trabajando en la contención del fuego.

“Efectivamente, en la tarde de ayer jueves, luego de que me reuniera con la ministra encargada de los incendios forestales para la región del Maule, nos trasladamos junto a la gobernadora regional, hasta la zona de los incendios, específicamente hasta el sector de El Canelo y el Millico, para conversar con nuestros vecinos y entregarles apoyo, acá en Los Canelos realizamos una cocina solidaria para todos los lugareños que están ayudando en el combate del incendio, son personas de mucho trabajo, y es muy grato reunirme con ellos, porque les brindarnos todo el apoyo que requieren para que continúen con sus actividades económicas post incendio”, concluyó Cristian Menchaca, Alcalde de Longaví.

Finalmente, Aida Parra, vecina de la localidad de El Canelo, que presta ayuda en las labores de cocina, señaló que, “Hay muchos vecinos que están colaborando con las labores de los brigadistas de Conaf, realizando cortafuegos, despejando caminos, cortando árboles, y ellos llegan hasta este campamento, donde realizamos comida a un grupo de 15 personas que trabajan diariamente para que este incendio no nos perjudica más, quiero agradecer al acalde de la comuna por estar permanentemente en contacto y brindar este apoyo que es fundamental para nosotros”.