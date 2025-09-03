Política 03-09-2025

Municipios advierten riesgo de colapso en ley de seguridad si el gobierno no define financiamiento

Los alcaldes de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Isabel Valenzuela y Gustavo Alessandri, se reunieron el lunes con los presidentes de las comisiones de Seguridad y Defensa del Senado, para exigir urgencia en la definición del financiamiento que permita implementar, de manera efectiva, la Ley de Seguridad Municipal.

Los jefes comunales alertaron que el presupuesto, actualmente considerado por el Ejecutivo, solo permite cubrir el 5% de las obligaciones que contempla el proyecto, por lo que propusieron activar una fuente alternativa de financiamiento a través de la devolución del IVA Municipal, del que se podría recaudar más de 370 millones de dólares. Según plantearon, esta medida permitiría inyectar recursos de forma directa a las comunas sin aumentar el gasto fiscal estructural.

El senador José Miguel Durana, presidente de la Comisión de Seguridad, reconoció la urgencia del debate explicando que vamos a realizar los esfuerzos necesarios para despachar este proyecto durante el mes de septiembre. No obstante, hay aspectos que debemos seguir evaluando, como los recursos financieros, que son fundamentales para asegurar justicia y equidad a la totalidad de los municipios del país.

En ese marco, Gustavo Alessandri, presidente AChM, advirtió que la falta de financiamiento real podría trabar la tramitación del proyecto por lo tanto si el Ejecutivo no resuelve este tema, el proyecto será aprobado en la Comisión de Seguridad, pero deberá pasar a la Comisión de Hacienda, lo que retrasaría su votación final poniendo en riesgo su aprobación en octubre por lo tanto sería una promesa incumplida para los municipios.

