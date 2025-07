Política 11-07-2025

Municipios exigen urgencia legislativa para destrabar debate por ley de seguridad municipal



En medio de una nueva ola de agresiones contra funcionarios de seguridad municipal, la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), encabezada por su presidente, el alcalde Gustavo Alessandri, junto alcaldes de distintas regiones del país, se reunió con el presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, José Miguel Durana. En el encuentro, exigieron el avance urgente del proyecto de ley de Seguridad Municipal, así como las indicaciones para que esta iniciativa no solo sea aprobada prontamente, sino que se convierta en una herramienta operativa con capacidad real de respuesta frente a la grave crisis de seguridad que vive Chile.

“Los municipios estamos enfrentando esta crisis desde la primera línea, sin respaldo normativo, sin financiamiento adecuado y con recursos humanos y técnicos al límite. En las últimas horas, se han registrado nuevos ataques a inspectores municipales en servicio, lo que evidencia la fragilidad del sistema de prevención y la exposición constante de quienes intentan aportar al control del delito desde la calle”, advirtió el alcalde Alessandri.

Asimismo, enfatizó que “esta situación no resiste más burocracia. La seguridad ciudadana no puede seguir entrampada en debates que postergan soluciones concretas. No estamos ante un problema futuro, la inseguridad y la violencia extrema nos golpea en la cara y seguimos exactamente en la misma posición que hace años”.

Alessandri fue enfático en señalar que los municipios no están proponiendo la creación de una policía municipal, sino el fortalecimiento de las capacidades preventivas ya existentes. Para ello, señaló que es imprescindible un financiamiento adecuado, ya que el proyecto en su versión actual contempla apenas 5 mil millones de pesos anuales para los próximos tres años, lo que equivale a cerca de 5 millones de pesos al año por cada una de las 345 comunas del país.

Frente a esta situación, los alcaldes entregaron un documento al senador José Miguel Durana que plantea la creación de un fondo nacional permanente de financiamiento, con montos proporcionales a la población y a la extensión territorial de cada comuna. Estos recursos deberían permitir la contratación de personal profesional, la adquisición de vehículos y equipamiento para patrullas, la instalación de sistemas de videovigilancia y el desarrollo de programas de prevención que respondan a la realidad local.

En la instancia también se solicitó que el proyecto de ley establezca un marco normativo claro para las Direcciones de Seguridad Municipal, que defina sus funciones y atribuciones, la profesionalización obligatoria del personal de seguridad municipal, con la creación de un estándar nacional de formación y certificación, coordinado por la Subsecretaría de Prevención del Delito y un Sistema Nacional de Información Municipal en Seguridad, plataforma interoperable que integre los datos municipales con la información de las policías y del Ministerio Público.

El proyecto está en proceso de indicaciones, hasta el próximo 18 de julio y, posteriormente, va a pasar a la Comisión de Seguridad para su discusión en particular.